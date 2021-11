Taylor Swift le ha roto el récord de casi 50 años al cantante de 'American Pie', Don McLean, que ha reaccionado

La cantante Taylor Swift ha conseguido batir un récord que llevaba vigente 50 años y su anterior propietario, Don McLean, ha reaccionado con mucha deportividad.

Desde 1972 la canción de Don McLean American Pie (Parts I & II), que dura ocho minutos y 34 segundos, ostentaba el título de la canción más larga en alcanzar el número uno en la lista Billboard Hot 100.

Desde hace medio siglo ningún tema más largo ni igual había conseguido esa proeza. Pero esta semana la canción de Taylor Swift All Too Well, de 10 minutos y 13 segundos, ha conseguido alcanzar el primer puesto de la misma lista, rompiendo y estableciendo un nuevo récord.

En declaraciones a la radio de la ABC, el destronado, Don McLean, hablaba sobre el tema. "American Pie ha estado en la cima durante 50 años y ahora Taylor Swift ha desbancado a una obra de arte histórica" hacía ver.

"Seamos realistas, nadie quiere perder ese número uno, pero si tuviera que perderlo con alguien, me alegra que haya sido otra gran cantante y compositora como Taylor", dijo McLean.

La propia Taylor Swift se hizo eco de su logro: "Estoy muy orgullosa de esta canción y de los recuerdos que tengo con vosotros por ella. ¡¿De verdad la habéis elegido y habéis hecho esto?! [batir el récord] Estoy anonadada. Una canción de diez minutos está en la parte superior del Hot 100", escribía en un tuit la cantante.