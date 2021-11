El rapero Machine Gun Kelly se queja de los Grammys tras no recibir ninguna nominación: "¿Qué les pasa?"

Este martes 23 de noviembre la Academia de la Grabación de Estados Unidos anunció los nominados para la 64 edición de los Grammy. Entre los nombres más repetidos destacaba Justin Bieber o, en el panorama latino, Bad Bunny. Sin embargo, hay muchos artistas que brillaron por su ausencia.

Machine Gun Kelly fue una de las grandes sorpresas entre los expertos reporteros musicales por no aparecer en ninguna categoría general o específica de su género. Su disco estrenado a finales de 2019, Tickets To My Downfall, supuso un éxito de ventas y crítica que daba por asegurado una mención en los premios más grandes de la música. .

El artista, que alguna de sus letras ya había mencionado su recelo a los reconocimientos musicales, reaccionó al 'desprecio' en su cuenta de Twitter. "¿Qué le pasa a los Grammys?", escribió.

wtf is wrong with the grammys — blonde don (@machinegunkelly) November 23, 2021

El novio de Megan Fox recibió en seguida miles de interacciones en su cuenta apoyándole y señalando a la organización de estos galardones como una "estafa".

Una narrativa de crítica que persigue a los Grammys desde que The Weeknd señalara el año pasado que había recibido pocas nominaciones por haber accedido a participar en la SuperBowl.

In good company. 🤘🏻 https://t.co/ASoUeuTIJ9 — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) November 23, 2021

MGK, además, no ha sigo el único en acudir a sus redes sociales para mostrar su enfado por la lista. Miley Cyrus tampoco ha sido mencionada en ninguna categoría por su último álbum Plastic Hearts. En su cuenta, compartió un enlace de 30 grandes de la música que nunca habían recibido una nominación y escribió: "En buena compañía".