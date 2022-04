Marta Riesco se recupera en su peor momento en un pueblo de Toledo: "Estoy de baja médica"

Marta Riesco puso punto y final a su relación con Antonio David el pasado viernes 8 de abril en pleno directo en el plató de Ya son las ocho por su ausencia en su cumpleaños.

Tras varios días haciendo declaraciones a los medios en diferentes programas, la periodista decidió poner tierra de por medio y desaparecer durante unos días.

"Estoy con una baja médica. Voy a descansar unos días. Un beso y gracias. Seguro que lo entendéis", respondió en un mensaje a Viva la vida ante la insistencia del programa de contactar con ella.

Intentando evitar el foco mediático, Marta Riesco se ha refugiado con su familia en El Romeral, un pueblo de Toledo en el que su familia tiene una casa.

Una reportera de Viva la vida se desplazó a El Romeral y, aunque no pudo captar a Marta, sí que vieron a su madre María Jesús. "Sois compañeros. Lo siento, no voy a decir nada de verdad. Está tranquila, no voy a decir nada más", aseguró.

Sergio Pérez, colaborador del programa, pudo hablar con la alcaldesa del pueblo y esta le desveló que tenían la intención de tener un detalle con ella. "Le va a ofrecer que dé el pregón este año en las fiestas patronales de El Romeral y que ella también presente el éxito No tengas miedo", ha revelado el reportero.