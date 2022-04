Olga Moreno se pronuncia sobre el supuesto ultimátum que ha dado a Antonio David por su relación con Marta Riesco

Después de que Marta Riesco celebrara su cumpleaños y se quedara devastada porque no acudiera Antonio David, con el que ya ha roto por esto motivo, muchos han sido los medios que han señalado a Olga Moreno como causante de esta ausencia.

Según aseguró Pilar Vidal en Viva la vida, la diseñadora, que acaba de someterse a una lipoescultura junto a Rocío Flores, le pidió al ex guardia civil que se quedara en Málaga porque no se encontraba bien.

"Él se siente obligado y acorralado, y el viernes no puede hacer ese viaje que tenía previsto a Madrid para acompañar a Marta en su cumpleaños porque Olga, su ex, le dice: 'Estoy mal, no me encuentro bien'", declaró la periodista.

Este miércoles, Lecturas ha dado una exclusiva sobre la ganadora de Supervivientes 2021, llevando más allá esta información. Según la revista, no es que el matrimonio vaya a volver, tal y como han señalado algunos programas y tertulianos, sino que ella le dio tal ultimátum a Antonio David que terminó por dinamitar su relación con Marta Riesco.

"Si sigues casado conmigo no puedes presentarte públicamente como la pareja de otra mujer", le dijo la diseñadora al ex guardia civil, según revela su círculo más cercano.

Pocas horas después de que los kioscos se llenaran con esta portada, la propia Olga Moreno ha querido pronunciarse en sus redes sociales, algo que normalmente no suele hacer.

"Como sabéis, no me gusta entrar a desmentir o afirmar nada que tenga que ver con mi vida privada, pero dadas las circunstancias y que ya sobrepasan el límite de la lógica, me siento en la necesidad de hacerlo por mi misma", ha escrito en Instagram.

"Hoy aparezco en una portada de una revista sin haberme prestado a ello y sin haber hablado absolutamente con nadie", ha asegurado. "He repetido muchísimas veces que no voy a hablar y pienso seguir en mi línea. Si algún día decido hacerlo, seré yo misma quien salga a confirmarlo".

"Quiero aprovechar para daros miles de gracias por todo el apoyo que recibo a diario", ha añadido. "Gracias de todo corazón. Os Amo".