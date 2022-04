Rocío Flores: "Mi padre está en Málaga, no está escondido. Está en su casa con sus hijos"

Tras la ruptura de Marta Riesco y Antonio David Flores, este miércoles Rocío Flores ha regresado a El programa de Ana Rosa, donde ha respondido a las preguntas que ha creído convenientes acerca de la situación en la que se encuentra su padre.

Rocío, además, ha recalcado que la información de Kiko Hernández acerca de un posible beso entre Antonio David y Olga Moreno después de que la mujer se sometiera a una lipoescultura son falsos.

De la misma manera, son muchos los que señalan que Olga habría 'prohibido' a Antonio David acudir al cumpleaños de Marta Riesco, lo que, según la periodista, habría sido el motivo de la ruptura. Ante esto, Rocío ha apuntado que no sabe ni va a preguntar si Olga prefiere que las apariciones de Antonio David y Riesco fueran contadas mientras no hubiera divorcio.

"Una reconciliación, es obvio que por el momento no la hay", ha destacado la joven. "No veo bien a nadie. A él, tampoco", ha agregado Rocío que, además, ha apuntado que su padre no quiere hablar con nadie.

La joven, que recalcó que había hablado con Riesco, ha señalado que su padre no se encuentra bien: "Soy yo la que le ha dicho a Marta que mi padre está bloqueado", ha destacado Rocío Flores que, pese a su aparente rechazo a la relación de su padre con la periodista, podría haber tratado de mediar entre ambos.

"Me gustaría pedir que se me deje fuera. Que yo no tengo nada que ver en nada. Lo único que he hecho es preocuparme por que todo el mundo estuviese bien y se sufriera lo menos posible", ha reivindicado Rocío Flores. "Las cosas de los mayores, son de los mayores. Lo único que me gustaría a mí es que ellos gestionasen las cosas de la mejor manera posible, sin ánimo de batallas, por el bien de todos", ha agregado Flores.

"Mi padre está en Málaga, no está escondido. Está en su casa, con sus hijos", ha explicado Rocío Flores que, además, ha destacado que no sabe si su padre está enfadado. De la misma manera, ha preferido mantenerse al margen sobre si habrá, o no, una segunda oportunidad en la relación de Antonio David y Marta Riesco.

"Si dan una segunda oportunidad o si todo esto se ha acabado, quiero que todos estén bien de salud. Se decida lo que se decida, creo que la salud es lo primero", ha recalcado la joven. Rocío ha señalado que no pretende justificar la actitud de nadie: "Es una situación muy complicada y es de ellos. Yo ni pincho ni corto. Solo he dado mi opinión de cómo le veo".

Con respecto a las supuestas declaraciones en las que Antonio David habría comparado a Marta Riesco con Maléfica, tanto Pepe del Real como Rocío Flores han explicado que el exguardia civil no habría pronunciado esas palabras. El colaborador, que ha podido hablar en exclusiva con Antonio David, ha destacado que no ha logrado conseguir más información, pues no quiere hablar con nadie y prefiere mantenerse, por el momento, alejado de los medios.

"Si por la prensa fuera, tú -Rocío- tendrías que dar un parte cada mañana, como los médicos", ha bromeado Bibiana Fernández acerca de la posición de Rocío Flores en el conflicto protagonizado por su padre, Olga y Marta. "Él siempre me ha mantenido al margen diciéndome 'no te metas en esto'", ha sentenciado la joven.

Beatriz Cortázar, por su parte, ha señalado que quizá Antonio David tendría que mover ficha para evitar que la prensa trate de sonsacar información a Rocío Flores, quien ha explicado que, aunque no haya trascendido, quizá los implicados ya han hablado sobre ello. Además, Rocío Flores ha señalado que Antonio David sí le habría confesado que estaba enamorado de Marta.