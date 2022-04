Las serpientes despiertan con la primavera: éstas son las especies que puedes encontrar en España

Como nos cuenta Vanessa M. Clavijo, con la subida de las temperaturas, la vida silvestre cobra vida. Entre las muchas criaturas que regresan a la actividad están las serpientes, que comienzan su periodo reproductor con la primavera.

Si salimos al campo, al encuentro con la naturaleza, es muy posible que nos encontremos con ellas, con las tantas veces temidas y casi siempre desconocidas serpientes. En el mundo existen casi 3.500 especies distintas de serpiente.

La mayoría tienen veneno, pero podemos estar tranquilos. De esa enorme variedad de especies de serpiente sólo unas 600 son peligrosas para el ser humano. La probabilidad de un mal encuentro no es tan alta. Y menos aún en España.

En nuestro país existen 13 tipos de serpiente, de las cuales 5 son venenosas. No son muchas. México es el país del mundo con más especies de serpiente: 396, de las que 77 son venenosas.

Claro que una serpiente no sólo se defiende mordiendo y soltando veneno. Las no venenosas matan por construcción o dominación mandibular. Y están también aquellas cuya mordedura no es venenosa pero requiere atención médica, como boas o pitones.

Las venenosas (3 víboras y 2 culebras)

Decimos serpiente, aunque zoológicamente estamos hablando de culebras y víboras. Estas son las 13 que podemos encontrar en España; las 5 venenosas y las 8 inofensivas.

Víbora hocicuda (Vipera latastei)

Imagen de una víbora hocicuda. Elguerreroalex / WIKIPEDIA

Es la víbora que más probabilidades tenemos de ver. Y por ello, por ser la más frecuente, es la que más ataques al ser humano se ha apuntado. Afortunadamente su veneno es el menos tóxico de las tres víboras ibéricas. Su color va del gris claro al pardo oscuro, con una banda vertebral más oscura y no siempre en zig-zag. El hocico está ligeramente levantado (de ahí su nombre) y el extremo de la cola es amarillo. Está presente en toda la Península salvo en el Cantábrico y Pirineos. La veremos en zonas de matorral, pastizales, muros de piedra, bosques y zonas rocosas secas.

Víbora del Pirineo (Vipera áspid)

Víbora del Pirineo es la serpiente más peligrosa de la Península. WIKIPEDIA/Werner Seiler

Es la más peligrosa, por su tamaño y su veneno. Es la de mayor tamaño: alcanza los 85 centímetros de longitud. Y también la más venenosa. La podemos ver en la parte nororiental de la Península, en zonas de montaña, a más de 2.000 metros de altitud. Habita terrenos rocosos, soleados, bosques abiertos y matorrales. Suelen estar ocultas en las horas centrales del día y por la noche.

Víbora cantábrica (Vipera seoanei)

La víbora cantábrica Se encuentra desde Galicia hasta Navarra. WIKIPEDIA/Keta

Es pequeña: apenas 60 centímetros de largo y está emparentada con la víbora europea. En su zona dorsal dos líneas en zig-zag recorren toda su espalda desde la cabeza hasta la cola. Suele predominar el color marrón o gris, pero ese dibujo puede aparecer en algunos casos en amarillo o en gris oscuro. Algunos ejemplares son de color gris oscuro, casi negro, y sin bandas. Se encuentra en el norte y noroeste de la Península, desde Galicia hasta Navarra. Su veneno es más potente que el de la víbora hocicuda, pero menos que la del Pirineo.

Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus)

Puede llegar a medir 240 cm. 112 COMUNIDAD DE MADRID

Es la mayor de la Península y de Europa. Puede llegar a los 2 metros y medio. Su cola es larga y delgada, y su mirada penetrante y feroz. Pero no es para tanto. Al tener los colmillos en la parte de atrás del paladar, difícilmente inocula veneno si muerde. Además, este veneno es menos potente que el de la víbora. La culebra bastarda se extiende por toda la Península, salvo el norte. La podemos ver en zonas de matorral bajo, cultivos y espacios abiertos soleados.

Culebra cogulla (Macroprotodon cucullatus)

Tiene dientes con veneno al final de la boca, pero no es muy tóxica. 112 COMUNIDAD DE MADRID

Es pequeña, hasta 60 centímetros, de color pardo grisáceo y un collar oscuro. La podemos encontrar en la mitad sur de la Península y en las Baleares, en áreas bajas con algo de cobertura vegetal, debajo de piedras o troncos o en bosques poco densos de encinas y matorral. Su veneno, que utiliza para inmovilizar pequeños mamíferos, es poco potente. Como es de vida más bien nocturna, es difícil de ver.

Las ocho serpientes inofensivas

Culebra de collar (Natrix natrix)

Presenta escamas aquilladas y se distingue por un collar claro. 112 COMUNIDAD DE MADRID

De media miden 130 centímetros, aunque en casos excepcionales pueden llegar a alcanzar los 2 metros. Pueden colonizar terrenos a una altitud superior a los 2.000 metros y la podemos encontrar cerca del agua o muy separada de esta, en bosques, terrenos secos, etc. Se alimenta principalmente de anuros, peces y micromamíferos.

Culebra de Escalera (Elaphe Scalaris)

Puede alcanzar el metro y medio. 112 COMUNIDAD DE MADRID

Es grande. Puede llegar a medir 140-150 centímetros. La coloración del fondo dorsal es amarillenta a parda oscura con dos limas más oscuras longitudinales que recorren el dorso. Es más bien diurna, rápida y ágil: puede trepar a los árboles en busca de sus presas, mamíferos pequeños y pollos de aves.

Culebra de Herradura (Coluber hippocrepis)

Tiene un tamaño considerable, pero no es muy abundante. 112 COMUNIDAD DE MADRID

Es la culebra de presencia más ligada al hombre. Se encuentra en zonas secas y soleadas. Su nombre común viene de una mancha en forma de herradura que tiene en la parte posterior de la cabeza. Es una serpiente rápida y con habilidad para trepar. Se alimenta principalmente de artrópodos, lagartijas y salamanquesas.

Culebra viperina (Natrix maura)

La culebra Viperina es inofensiva. WIKIPEDIA/Bernard Dupont

No suele alcanzar el metro de longitud y vive siempre junto a todo tipo de aguas continentales. En algunas zonas puede vivir por encima de los 1.800 metros de altitud. Es totalmente inofensiva y cuando se ve en peligro imita la forma de las víboras aprovechando que tienen un collar y diseño muy parecido al de aquellas. Se alimenta de invertebrados, anfibios y peces.

Culebra lisa europea (Coronella austriaca)

Se diferencia de la meridional por su escama grande en el morro. 112 COMUNIDAD DE MADRID

Mide unos 75 centímetros y tiene la cabeza poco diferenciada del cuerpo. La coloración dorsal de fondo tira a marrón pardo. Puede encontrarse a nivel del mar en las costas del Norte y en alturas de 2.000 a 2.200 metros en Pirineos, Sistema Central y Sierra Nevada. La vemos en laderas pedregosas con vegetación, matorrales y bordes de bosques. Se alimenta principalmente de reptiles. Puede llegar a morder, pero lo más curioso es que para defenderse expele el contenido maloliente de sus glándulas cloacales.

Culebra de Esculapio (Zamenis longissimus)

La culebra de Esculapio es la del símbolo de las farmacias. WIKIPEDIA/FelixReimann

Con una longitud de hasta 2 metros, se encuentra entre las serpientes europeas más grandes. Sólo la veremos en la zona de los Pirineos y en algunas partes de la Cordillera Cantábrica. Carece de veneno y se alimenta de roedores, huevos, aves y otros reptiles. Es la serpiente del símbolo de las farmacias (a Asclepio, dios griego de la Medicina, se le representaba con un bastón al que se enroscaba un ejemplar de esta especie).

Culebra lisa meridional (Coronella girondica)

Es más bien pequeña y no supera los 62 centímetros. WIKIMEDIA COMMONS

Los adultos pueden alcanzar los 62 centímetros. En la nuca tiene una marca característica en forma de U oscura, o un par de puntos alargados oscuros. Habita tanto los parajes de bosque y matorral mediterráneos como los campos de cultivo. Sus hábitats naturales son los bosques templados, vegetación arbórea de tipo mediterráneo, áreas rocosas, pastizales y plantaciones.

Culebra verdiamarilla (Hierophis viridiflavus)

En España la culebra verdiamarilla aparece en los Pirineos. WIKIPEDIA/Jean-Jacques MILAN

En España se encuentra en los Pirineos, donde su distribución es continua salvo en Aragón (se cree que fue introducida por los romanos en el balneario de Panticosa). Puebla bosques, zonas de matorral, plantaciones y áreas urbanas.