Cuidado con el falso sorteo de Mercadona por la inauguración de una sucursal: es ‘phishing’

Se está difundiendo por WhatsApp un mensaje que invita a participar en un sorteo de Mercadona por la inauguración de una nueva sucursal. Si pinchamos en el enlace del mensaje, nos dirige a una web en la que se indica que podremos ganar 1.000 euros.

Mucho cuidado porque se trata de un caso de phishing, los timadores suplantan la identidad de la empresa para intentar hacerse con tus datos personales. Si has recibido un mensaje como este, puedes mandarlo al servicio de WhatsApp de Maldita.es (+34 644 229 319) para verificarlo.

Así es el mensaje que llega CAPTURA

La URL del mensaje no es la de Mercadona

El mensaje va acompañado de una URL (complexdweller.top) que no es la oficial de Mercadona (mercadona.es). De hecho, cuando entramos, nos avisa de que Google "ha detectado phishing" en esa web.

Alerta de Google. CAPTURA

Si entramos en la web, vemos que utiliza la imagen de Mercadona, como el logo en la parte de arriba, el color verde de esta cadena de supermercados y una foto de uno de sus establecimientos. Ahí te dicen que "a través de un cuestionario", tendrás "la oportunidad de obtener 1.000 euros". Pero la página redirecciona a una URL nueva (virusdetected.top) y tampoco es la de Mercadona.

En esa misma web te piden que rellenes un cuestionario de cuatro preguntas e incluyen comentarios de usuarios que supuestamente han ganado el mismo premio, con lo que intentan dar credibilidad al supuesto sorteo. Pero en esos comentarios hay varios elementos que nos deben hacer sospechar que estamos ante un caso de phishing.

Por ejemplo, pone los minutos que han pasado desde que se publicó supuestamente cada uno de esos mensajes, pero no cambian. Aunque pasemos un buen rato en la web, esos minutos siempre son los mismos. Los botones para darle a "me gusta" o "no me gusta" a los comentarios no funcionan y aunque ponga que estamos viendo 10 de 183 comentarios, no hay opción de pasar página para ver el resto. Además, hay mensajes que no se corresponden con la supuesta promoción, puesto que aunque dicen que es de Mercadona, uno de los usuarios habla de "esta campaña de Angola Airlines".

Comentarios falsos CAPTURA

Una vez rellenado, pide compartir por WhatsApp

El cuestionario que hay que rellenar para supuestamente conseguir los 1.000 euros consta de cuatro preguntas y una vez contestadas, te lleva a otra página en la que tienes tres intentos para encontrar el premio en una serie de cajas. Se trata de una técnica muy común que ya hemos visto en otros casos de phishing.

Mensaje con el supuesto premio CAPTURA

El supuesto premio aparece al segundo intento, pero antes de recibirlo te dan unas "normas": tienes que compartir el enlace con cinco grupos de WhatsApp o 20 amigos.

La estrategia de pedir compartir en WhatsApp es común en el 'phising' CAPTURA

En la página web de Mercadona se puede leer que no hacen "ningún tipo de promoción y/o sorteo, ni regalamos vales de compra, ni cobramos por realizar una entrevista de trabajo". Y añaden que "se está usando" su marca e imagen sin su autorización.

Desde la cadena de supermercados recomiendan que ante casos de phishing como este "no facilites tus datos bancarios" ni otros datos personales.