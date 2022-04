Ir de camping y estar tan cómodo como en casa es posible con los accesorios más vendidos y mejor valorados de Amazon

Es hora de volver a disfrutar del aire libre y de los espacios abiertos. Los amantes del camping lo saben y muchos ya estarán disfrutando de su zona de acampada preferida. Puede que todavía no hayas podido escaparte, pero seguro que estás esperando el momento con ganas. España cuenta con infinidad de lugares apropiados para disfrutar de la naturaleza tanto si eres de los que viaja con la tienda de campaña, como si te mueves en caravana o camper. Pero organizar una salida al campo requiere algo de preparación, aunque lleves la casa a cuestas.

Hacer una lista con lo necesario antes de salir nos ahorrará frustraciones en nuestro destino al comprobar que nos hemos dejado algo importante. Y es que hay artículos que hacen mucho más cómodas nuestras vacaciones, porque ir de aventura no tiene porqué excluir algunas las comodidades del hogar. De hecho, contar con ellas nos hará mucho más placentera la estancia y tendremos más ganas de volver. En 20deCompras somos previsores y hemos elaborado una lista de imprescindibles que no deben faltar en tus salidas con algunos modelos que están entre los más vendidos y recomendados de Amazon por su precio y prestaciones.

Dormir bien es fundamental

Las colchonetas hinchables son básicas para poder dormir a pierna suelta en cualquier lugar, sobre todo si viajamos con la tienda de campaña. Además, hay modelos como este de Intex que son ligeros y resistentes. Está disponible en tres tamaños distintos (de 67 a 127 centímetros de ancho) y fabricado con dos capas de material laminado con una textura suprior suave y solo pesa 1.48 kilos. Por eso es uno de los modelos que más éxito tienen en Amazon.

¿Por qué no te sientas?

Sabemos que, cuando salimos a la naturaleza, vamos a disfrutar de los espacios abiertos, de la compañía de los amigos y de la familia, pero también de los buenos ratos, de los almuerzos y de las sobremesas. Contar con sillas cómodas y que, además ocupen poco, es sumamente importante para no terminar con dolores por las malas posturas. Las sillas más vendidas de Amazon son de Sportneer, ajustables en altura, ultracompactas y con capacidad para soportar hasta 158 kilos de peso. Además, también pueden adquirirse en pack de 2 y están disponibles en varios colores. Por eso son un éxito.

Cocinar es un placer si se hace al aire libre

Un hornillo pequeño de gas es imprescindible, aunque tengamos nuestra propia cocina en la caravana. Nunca sabemos cuándo se va a ir la luz o donde vamos a terminar aparcando la van. Si llevamos tienda de campaña, este modelo de tamaño reducido es la solución ideal y cuenta con una valoración de casi cinco estrellas en Amazon.

Olla, sartén y toda la vajilla en la palma de la mano

Si para tus excursiones necesitas artículos que ocupen poco espacio, este kit de cocina fabricado en aluminio de óxido duro es la solución perfecta. Lo tiene todo: es resistente a la corrosión y fácil de limpiar. Está compuesto por 14 piezas: sartén, cacerola, tetera, 3 tazones, una espátula, una cuchara de plástico, cubiertos, esponja, mosquetón y bolsa.

