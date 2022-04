¿Tu vida en una mochila? Seguro que cabe en esta de gran capacidad, multifuncional, cómoda y traspirable (por menos de 40 euros)

Meter toda tu vida en una mochila es complicado, pero solo lo necesario para una escapada a la montaña de fin de semana (¡o de más tiempo!) puede entrar de sobra si tienes el equipaje apropiado. Hablamos, claro, de una mochila de trekking con gran capacidad, diseño ergonómico, multifuncional y de gran calidad. Esos modelos que solo con mirarlos te entran ganas de acampar en la montaña. Y cuando hablamos de este tipo de equipaje para senderistas, se hace más fácil afirmar que la vida cabe dentro de una mochila.

Sin embargo, el mercado está inundado de esta clase de mochilas y no todas cumplen con las características esenciales o si lo hacen pueden costarnos un ojo de la cara. Por eso, si queremos dar con una mochila ergonómica, con correas y mallas acolchadas para andar con ella por la montaña. Sin olvidar que sea traspirable, de gran capacidad y, por qué no, impermeable, debemos saber bien dónde buscar. En 20deCompras hemos querido ayudarte a elegir un buen modelo, que cumpla con todas estas características técnicas y con un sello que avale su relación calidad-precio. Y, como no, la hemos encontrado en el gigante de las compras online con etiqueta Amazon Choice ¡y rebajada!

Se trata de una mochila de senderismo con capacidad de hasta 50 litros, pero muy ligera, ya que solo pesa 910 gramos. Por tanto, podrás trasportarla en tus excursiones por la montaña y andar con ella sin cansarte demasiado. Además, este modelo tiene múltiples compartimentos que te ayudarán a separar lo seco de lo húmedo y el calzado de la ropa, por ejemplo. Está confeccionada en tela Oxford, lo que la convierte en una mochila resistente a los arañazos y ¡a prueba de agua! Por otro lado, tampoco tendrás que preocuparte por la ventilación, ya que es transpirable.

La mejor compañía para tu viaje

Las mochilas de la marca Homiee Outdor Sport están diseñadas y fabricadas para la montaña, para que cualquier persona pueda disfrutar de su viaje y del deporte al aire libre. Por eso, viene con u protector para la lluvia incluido en el pack de esta mochila y nunca te defraudará.

