Diez objetos imprescindibles para irse de camping

Si eres de los que, cuando se va de viaje, siempre se deja algo en casa y se da cuenta en el destino, es importante que seas especialmente previsor cuando te vayas de camping, dado que esta modalidad normalmente implica ir a lugares en plena naturaleza donde encontrar enseres básicos puede ser muy complicado.

Posiblemente, olvidar cualquiera de estos objetos no va a poner en peligro tu supervivencia, pero si puede comprometer tu comodidad, así que ¡intenta contar con todos ellos!

Como aclaración, esta lista está elaborada pensando en aquellos que se van de camping en tienda de campaña, antes que en quienes prefieren los vehículos vivienda o bungalows, ya que estos cubren de por sí casi todas las necesidades básicas.

Linternas o luces

En un mundo en el que todos los smartphones pueden emplearse como linternas, es fácil olvidarse de llevar fuentes de luz adicionales. Pero cuando intentes cenar a las puertas de tu tienda de campaña, querrás tener a mano algo más para iluminarte. Y recuerda llevar unas que funcionen con pilas o baterías: aunque muchos campings cuentan con electricidad, el enchufe no siempre estará necesariamente al lado de tu parcela.

Navaja

A ser posible, lleva una navaja multiusos. Te servirá para abrir envoltorios, botellas cocinar, realizar reparaciones en tu tienda, ropa o mochila...

Cantimplora

Especialmente si tienes intención de hacer excursiones y senderismo, llevar un recipiente en el que puedas almacenar agua también es vital.

Papel higiénico

Si, la gran mayoría de sitios de camping (recordando que en España no es legal la acampada libre) están equipados con aseos. Sin embargo, nunca está de más llevar contigo este bien tan básico, ya que podrías encontrar que no dispones de él en un momento de necesidad. Además, te servirá para otros usos como limpiar los utensilios que uses para cocinar.

Cerillas o mechero

Aunque en España no está permitido realizar hogueras en el campo, muchos campings e incluso áreas recreativas cuentan con instalaciones en las que sí está permitido realizar barbacoas. Además, una llama puede ser muy útil para ciertas reparaciones, como aquellas en tejidos plásticos. Eso sí, usa el fuego siempre con la máxima precaución y respeta el entorno en el que te encuentres.

Repelente de insectos

En el campo y por la noche, llevar repelente para mosquitos es casi obligado. De lo contrario, te encontrarás con el cuerpo cubierto de picaduras de mosquitos.

Crema solar

De forma parecida, la crema solar es una necesidad. En el campo, aunque pueda parecer que no si está nublado o estás en un bosque, estás expuesto a las radiaciones ultravioleta y quemarse la piel con ellas no solo no es agradable, sino que es un factor de riesgo de cara a desarrollar cánceres cutáneos.

Una batería externa

En un camping posiblemente contarás con enchufe, pero nunca está de más contar con una manera de cargar tu teléfono móvil. Aunque te vayas de viaje para desconectar, no olvides que también es una herramienta muy valiosa y puedes necesitarlo para ubicarte, iluminarte o incluso pedir ayuda ante una emergencia.

Chubasquero

Llevar contigo una protección contra la lluvia puede ahorrarte que te encuentres con la ropa y la mochila empapadas en medio del campo, lo que puede resultar realmente incómodo.

Cuerda

Aunque lo tuyo no sea la supervivencia en la naturaleza, la cuerda puede ser más útil de lo que a veces imaginamos. Desde colgar las luces entre dos árboles para que te iluminen la superficie en la que cocinas y comes a mejorar la sujeción de tu tienda ante fuertes vendavales, pasando por realizar reparaciones o colgar enseres de tu mochila para andar.