Por poco espacio del que dispongamos, las terrazas, jardines, patios y balcones nos han demostrado ser zonas indispensables en nuestros hogares. Y, llegados a estas alturas del año, es el momento de convertirlos en el escenario de nuestra vida en casa. Gracias al conjunto de exterior del que disponemos, podemos disfrutar del aire libre mientras nos dedicamos a la lectura de nuestra novela favorita u ojeamos diversos ecommerces en nuestra tablet. Asimismo, con el buen tiempo, los momentos culinarios también se trasladan al exterior: desde barbacoas y vermús hasta cenas con amigos que acaban alargándose.

Claro que, si queremos darle toda esa vida a nuestra terraza, necesitamos equiparla de acuerdo al uso que le demos. Mesa (¡con nevera incluida!), arcones para almacenar todas nuestras pertenencias de exterior, las fundas protectoras para los resguardar los muebles y elementos decorativos que le dan personalidad a esta zona, como jardines verticales o plantas. Pero no debemos olvidarnos de la iluminación, de vital importancia si queremos disfrutar de las jornadas nocturnas al aire libre. Pero, que no cunda el pánico: instalarlas en nuestra terraza no tiene por qué ser tedioso ni requerir de obras, si apostamos por modelos que no necesitan cables ni instalaciones complicadas. Por ejemplo, estas lámparas solares que hemos encontrado en Amazon, un acierto seguro dado que acumulan muchas valoraciones y casi cinco estrellas doradas.

Incluyen placa solar para recargarse. Amazon

Aunque este es el modelo con más valoraciones que hemos encontrado en Amazon (¡más de 2.800!), no tiene un diseño que encante a todos los usuarios. Sobre todo, a aquellos que cuidan hasta el más mínimo detalle, desde la selección de planta a la de los textiles, para convertir este espacio en un oasis en el que desconectar de la rutina. Para ellos, hemos buscado uno que apuesta por las formas redondeadas y que se acopla a la pared para pasar desapercibido al tiempo que da una luz cálida y acogedora. Un clásico que no pasa de moda, ¡pero que incluye leds para ahorrar en la factura de la luz!

Es un modelo económico que no consume mucho. Amazon

También hay modelos pensados para anclar al suelo y crear ambientes diferenciados, ya sea crear un camino a través del jardín o para destacar nuestras plantas favoritas, y este modelo de Amazon es el más adecuado para ello. Además de ser solar (¡para no gastar en electricidad!), este modelo que viene en pack de cuatro ofrece leds que cambian de color para animar la iluminación. Además, como cabe esperar, son impermeables para soportar las inclemencias del tiempo y asegurar nuestra buena inversión. ¿Te animas a probarlas?

Son ideales para crear ambientes de luz... ¡y color! Amazon

