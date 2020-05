Cinco ideas para sacarle partido a tu terraza o balcón este verano sin invertir demasiado dinero

Quien tiene una terraza o un balcón, tiene un tesoro y es que no hay nada como disfrutar de las jornadas estivales allí. Ya sea para tomar el sol, para darse un chapuzón (los más afortunados que cuentan con un mayor espacio y una piscina) y para preparar una cena con amigos bajo las estrellas. Sea cual sea tu tipo de terraza y el uso que le quieras dar, lo que está claro es que necesitamos algo más que un conjunto de muebles para darle vida y sacarle el máximo partido.

Unas luces, unos cojines y unas plantas, entre otros, bastan para darle un nuevo aire a este espacio. Y, además, no tienes porqué invertir mucho dinero para lograr un resultado digno de revista de decoración. Hemos rastreado Amazon en busca de cinco ideas que, por poco precio, harán que tu terraza o balcón se convierta en tu zona preferida. ¿Te animas a disfrutar del verano?

Cómo conseguir una terraza o balcón con (mucho) encanto

- Un banco de bambú, el protagonista. Si queremos sacar partido a nuestro espacio exterior, sea cual sea su tamaño, es fundamental tener algún asiento que nos lo permita. Y qué mejor que optar por un banco de bambú estrecho, pero cómodo, que apueste por materiales naturales y que, además, ayude a crear ese rinconcito de desconexión desde el que disfrutar de los rayos de sol estivales y de las noches templadas.

Un banco de bambú. Amazon

- Unos cojines, el toque acogedor. Listo el elemento principal alrededor del cuál va a girar nuestra vida de terraza, hay que buscar darle este toque acogedor y cómodo que logrará que nos apetezca mucho disfrutarlo. Los cojines, apostando siempre por estampados variados y tamaños diversos, son los indicados para ello, pues aportarán vida a nuestro banco de bambú y acapararán todas las miradas. Eso sí, no olvides guardarlos cuando no los uses para evitar que el sol, la lluvia o el viento puedan acabar con ellos.

Un conjunto de cuatro cojines. Amazon

- Unas lucecitas, para crear ambiente. Cuando caiga el día (y las temperaturas), nuestra terraza o balcón deben seguir siendo el centro de nuestra vida veraniega. Pero, para poder disfrutarlo, es importante que haya luces que nos permitan disfrutar de una cena o una copa con comodidad y qué mejor que una guirnalda fina para lograrlo. Además, si no hay que conectarlas a un enchufe porque incluyen una batería fotovoltaica, como estas, ¡mejor!

Guirnalda de luces. Amazon

- Estanterías, el nuevo jardín vertical. Una terraza o un balcón sin plantas ni flores no se disfruta igual y es que estas, aunque requieren ciertos cuidados, aportan un toque natural y de color. Esta estantería de madera de abeto con tres estantes es perfecta para todo tipo de terrazas y, además, siempre puedes apostar por plantas aptas para negados.

Estantería de exterior. Amazon

- Maceteros, para llevar la naturaleza a tu terraza. Si ya tenemos la estantería que se convertirá en nuestro jardín vertical, ahora tenemos que llenarla de vida. Para ello, y para conseguir que la naturaleza invada nuestro balcón, debemos incluir flores y plantas de distintas variedades y para que luzcan de la mejor forma posible, podemos colocarlas en estos maceteros tipo cubo de metal que le darán un aire vintage a nuestra terraza.

Maceteros 'vintage'. Amazon

Y si ya quieres fardar con tus amigos...

Si tenemos la terraza o el balcón a punto, lo que más nos va a apetecer es invitar a nuestra familia o amigos a casa para que descubran nuestro nuevo rincón al aire libre. Un picoteo informal, unas cervezas (o unos gin-tonics si el día está finalizando) y un poquito de música son suficiente para disfrutar de una velada muy acompañada, pero, créenos, aún puede mejorar si optas por tener una mesita auxiliar que, en realidad, es una nevera para guardar bien fresquitas las bebidas.

Mesa auxiliar con nevera incluida. Amazon

