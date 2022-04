Es la enésima polémica de ElXokas. Tras ser criticado por su forma de vida -guardaba la basura en el congelador para no tener que bajarla-, sus maneras rudas y groseras de dirigirse a algunos seguidores y el descubrimiento de que tenía una cuenta de Twitter secundaria con la que insultaba a algunos usuarios, ahora ha sido su opinión sobre las maneras de ligar de sus amigos lo que ha generado controversia.

"Tengo colegas que no beben y eran muy de ir a ligar con las pibas y que, además, se divertían mucho llevándose a pibas que estaban colocadas", declaró en un directo. "Él no estaba colocado. Para él era muy fácil ligar. Una tía que generalmente te vería como un 4 te ve como un 7 porque está colocada. Entonces es mucho más fácil".

Rápidamente, el streamer gallego empezó a ser criticado y tachado de fomentar los "abusos a las mujeres", pues es, desde un estado de sobriedad, aprovecharse de ese estado vulnerable de las chicas.

Tras estas declaraciones, se ha generado todo un aluvión de mensajes de indignación contra él, pero también un debate sobre si esto es moralmente reprobable o no, a pesar de que ya es algo que está recogido por la ley como un delito.

Hay muchos usuarios que están negando ciertos testimonios de víctimas de violencia de género o echando la culpa a la mujer que se emborracha y, de este modo, deja que cualquiera la toque. Tuits que, queriendo apoyar al Xokas, son igual de indignantes que lo que relató el streamer.

Ante esta polémica, numerosos famosos han querido condenar las palabras del gallego y algunos de estos mensajes que se están lanzando en redes.

Tengo un amigo que no bebe para pillar… pic.twitter.com/0A3veZDVWW — Hugo Silva (@rastacai) April 12, 2022

Según el Xokas, hasta los colegas sabían que esas mujeres sin alcohol de por medio “lo vería como un cuatro”, refiriéndose a que no estarían con él sino estuvieran bajo alguna sustancia… — Sara Sálamo (@SaraSalamo) April 13, 2022

La de alimañas que han salido a la luz con este tema https://t.co/DGgmJUqI0v — Maya Pixelskaya (@Pixelskaya) April 13, 2022

"Tengo un amigo que no bebe para pillar", tuiteó Hugo Silva este martes relacionando esta frase con una hiena carroñera. "[El procedimiento no es] ir buscando premeditadamente a cualquier mujer que esté con una intoxicación por alcohol, para que le cueste negarse", criticó Sara Sálamo.

Ligar es acercarse, conocerse, querer gustar, disfrutar del otro.

Ligar mola, es divertido.



Aprovecharse de una mujer bebida es otra cosa: es violar.

Es un delito, y además es patético. — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) April 12, 2022

También lo criticó Rita Maestre, diputada de la Asamblea de Madrid: "Ligar es acercarse, conocerse, querer gustar, disfrutar del otro [...] Aprovecharse de una mujer bebida es otra cosa: es violar. Es un delito, y además es patético".

La polémica llegó incluso a Al rojo vivo, donde Inés García, presentadora durante las vacaciones de Ferreras, se dirigió contundentemente al streamer: "Ese trucazo, Xokas, o como te llames porque no te conozco, es un delito".

"Por eso existen las leyes que protegen a las mujeres. Y por eso existe también el código penal", añadió. "Parece mentira que tengamos que repetir estas cosas: que no es no. Luego nos quejamos de si funciona o no el discurso de Vox y si está calando en nuestra sociedad".

La reacción de ElXokas: "Soy el objetivo de todos"

xokas tu solito te has puesto en el ojo del huracán pic.twitter.com/3TrrjbVleq — Carla Martínez #JAIME? (@berexela) April 12, 2022

Tras toda esta repercusión, ElXokas se ha pronunciado, de nuevo en un directo, y ha asegurado que sus palabras se han malinterpretado: "Entiendo que soy el objetivo del mundo, pero ¿de verdad vais a criticar esto?".

"Cualquier persona que haga algo así me da asco", añadió. "Estoy mandando un mensaje positivo a la gente para que entiendan que no hace falta estar colocado todo el rato para salir de noche y ligar".