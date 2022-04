Rihanna desvela que durante mucho tiempo mantuvo a A$AP Rocky en la 'friendzone'

Ya se ha hablado en muchas ocasiones de que lo que muchos hombres consideran que es 'quedarse en la friendzone [la zona de amigos, sin que nunca ocurra nada entre ellos]' es más bien que, desde un primer momento, ellos pusieron a la mujer en la fuckzone [la zona del sexo]. Y de ahí la palabrita. Sin embargo, Rihanna ha explicado que su relación con A$AP Rocky, con quien va a ser madre, comenzó de esa forma.

La empresaria -lleva casi 7 años sin acercarse a la industria musical- de 34 años ha hablado con la revista Vogue sobre su embarazo en una sesión de fotos que ya está dando la vuelta al mundo ideada por Annie Leibovitz. Y por supuesto ha comentado su relación con el rapero y cómo fue el camino que les llevó de ser artistas de éxito a, ahora, formar una familia.

La intérprete de éxitos como Umbrella, Diamonds y Bitch Better Have My Money ha desvelado que le llevó mucho tiempo conectar como lo hizo finalmente con A$AP Rocky y que por eso, para ella, era solo un buen amigo al principio, cuando le conoció en 2012, aunque poco a poco surgiera la chispa.

"La gente no sale de la friendzone muy fácilmente conmigo. Me costó un tiempo superar el hecho de lo mucho que nos conocemos el uno al otro, también porque sabíamos los problemas en los que nos podíamos meter [de empezar una relación]", ha explicado la creadora de la marca Savage X Fenty a la revista.

Rihanna, aún así, asegura que podría no haberse dado en absoluto su amor por el rapero porque él hizo, en directo y nada más conocerse, un gesto que a ella no le gustó nada. Fue cuando hicieron el remix del tema Cockiness, en la gala de los MTV VMAs de aquel mismo 2012.

"Me agarró el culo en el escenario. ¡Y eso no era parte de ningún ensayo! Yo pensé: ¿Cómo se le ha ocurrido hacer eso?'", ha rememorado, si bien luego, aunque tampoco es excusa porque al final son dos hombres decidiendo sobre una mujer, supo que A$AP Rocky lo había hablado con el mánager de Rihanna y este pensaba que la cantante sentía algún tipo de atracción por el rapero.

Sea como fuere, la empresaria ha agregado que hoy por hoy, después de todo el tiempo que pasaron juntos debido a la pandemia y al viaje que hicieron juntos desde Los Ángeles a Nueva York por carretera, son uña y carne. Y que incluso su madre, Monica Braithwaite, le ha dado el visto bueno a su pareja.

"Mi madre sabe captar muy bien a la gente. Primero observa y luego discurre lentamente. Supongo que yo también soy un poco así", ha dicho. "Hay algunos chicos con los que he salido que a los que ella ni siquiera mira a día de hoy. Pero le encantó Rocky desde el primer momento", ha asegurado.

Por último, la de Barbados ha finalizado su historia de amor aclarando cuál es la clave de su relación: "Me encantan las cosas sencillas, pero también me gustan las grandes aventuras. No hay tonterías pretenciosas, solamente vivir entre nosotros. Siento que puedo hacer cualquier cosa a su lado".