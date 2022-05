Quién es Sheldon Riley, representante de Australia en Eurovisión 2022

Este 10 de mayo arrancan las semifinales de la nueva edición de Eurovisión 2022, por lo que no queda nada para que los representantes de un total de 41 países se suban al escenario del Pala Alpitour, en la ciudad italiana de Turín.

Los días 10 y 12 de mayo tendrán lugar las dos semifinales, para después pasar a la gran final el sábado 14 de mayo de 2022, donde se podrá conocer al ganador de esta edición. En el caso de España, Chanel Terrero será la representante en este evento, donde presentará su tema SloMo tras haber sido elegida en el concurso Benidorm Fest.

"La música como la forma más pura de sanar"

Sheldon Riley será el encargado de representar a Australia con la canción Not The Same, tras ser catalogado como uno de los artistas emergentes con más popularidad en la actualidad en su país. Mediante un estilo musical descrito como "pop oscuro", con increíbles efectos visuales, Riley es uno de los participantes más aclamados por la crítica musical.

Como describen en el portal oficial de Eurovisión, el artista cree que "interpretar, cantar, escribir y tocar el piano son intrínsecos a lo que es; considerando la música como la forma más pura de expresar sus emociones y permitirse sanar".

En cualquier caso, no es la primera vez que se sube a un escenario, ya que previamente ha participado en The X Factor Australia, The Voice Australia y en America's Got Talent.