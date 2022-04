La decisión de Marta Riesco de dar por terminada su relación con Antonio David, en pleno directo, ha sido uno de los momentos más comentados durante el pasado fin de semana. El panorama social de nuestro país se ha visto sacudido por la ruptura de una pareja que, según la reportera, era perfecta.

Este lunes, Marta Riesco ha regresado al sillón del Club Social de El programa de Ana Rosa para explicar su decisión de romper, definitivamente, con el exguardia civil. La periodista ha señalado que, aunque ella siempre ha "tirado del carro" de la relación, no ha sentido lo mismo por parte de Antonio David Flores.

La mujer, además, ha destacado que "la culpa de todo la tiene él", aunque ha preferido no dar detalles, puesto que hay más personas involucradas. Sin embargo, sí ha querido dejar claro que el origen de la disputa se encuentra en que el ex de Olga Moreno no habría acudido a la fiesta de cumpleaños de su actual pareja.

Una celebración que tuvo que ser pospuesta al pasado viernes para que el exguardia civil pudiera acudir y, así, celebrar junto a Riesco su cumpleaños. Además, la reportera ha apuntado que el cambio de fecha fue decidido por los dos para mostrarse, por fin, públicamente como pareja.

Ana Terradillos, que se ha puesto al frente de la sección rosa del matinal, ha preguntado a su compañera acerca de la opinión de su familia sobre la ruptura. "Después de todo lo que me he comido y de todo lo que se me ha cuestionado... Además, mi familia siempre me ha apoyado en unas circunstancias muy fuertes", ha señalado Riesco.

"Evidentemente, mi madre, mi padre y mi hermano están muy dolidos porque saben lo que yo he dado por él y lo que mi familia ha dado por él", ha agregado la periodista. Marta Riesco ha añadido que no ha tenido ninguna noticia de Antonio David en todo el fin de semana, aunque ha querido quitar hierro al asunto agregando que tampoco los amigos del exguardia civil saben nada de él: "No sé nada de él, no me ha llamado. Yo hubiera hecho algo".

La reportera, que ha señalado que ha pasado por muchas situaciones incómodas desde que salió a la luz su relación, ha resaltado que "cuando ya estaba todo hecho y bien" ha pasado esto. Por tanto, la mujer ha apuntado que no puede responder a si dará o no otra oportunidad a Antonio David: "El que no me ha llamado ha sido él. Parece que no quiere tirar del carro".

Riesco también ha defendido que, pese al desplante de su exnovio, ella sí ha intentado contactar con él, pero este no le ha cogido el teléfono. También ha tratado de hablar con él mediante mensajes, pero tampoco ha obtenido respuesta. Algo que también ha sucedido con los amigos de Antonio David.

Los colaboradores del matinal han pedido a Riesco que "abra los ojos", a lo que ella ha respondido: "Creo que la posición de la que era mi pareja hasta hace dos días es muy complicada porque está batallando entre dos cosas muy fuertes: el amor que siente por mí y las circunstancias que hay en otro lado. Pienso que yo también he puesto mucha presión y la otra parte también. Simplemente, opino que él ha reventado".

Pese a esto, Riesco ha sentenciado que ve "complicado" que la situación entre ella y Antonio David se arregle, puesto que él, al parecer, está haciendo vida normal mientras ella está completamente destrozada. No obstante, la mujer ha continuado defendiendo las actuaciones de Antonio David: "¿Puede hacer más de lo que está haciendo?".

"Es un padrazo. Yo estoy con él sabiendo que su prioridad son sus hijos. Por donde yo no puedo pasar después de ocho meses desde que dijo públicamente que se separa es de estar encerrada en una casa para no hacer daño a otras personas. No puedo permitir que mi felicidad no llegue por miedo a otras personas que no sean sus hijos", ha señalado Marta Riesco.

Sobre los rumores de una posible reconciliación entre Antonio David y Olga Moreno, Marta ha destacado que no es algo que baraje, pues el exguardia civil vive con ella y le ha mandado unas flores en las que le declaraba su amor. De la misma manera, Riesco ha apuntado que, para que se produjera una reconciliación entre Antonio David y ella, deberían darse muchas circunstancias: "Creo que he sido demasiado buena en esta relación. A lo mejor, estar enamorada te impide poner las cartas sobre la mesa".