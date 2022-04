El motivo por el que Olga Moreno impide que Antonio David acuda al cumpleaños de Marta Riesco

Pilar Vidal ha confesado en Viva la vida cuál es el verdadero motivo por el que Antonio David tomó la decisión de no acudir al cumpleaños de Marta Riesco.

"Olga le dice que no se encuentra bien y necesita que él se quede en Málaga al cuidado de sus hijos. porque además uno de ellos tenía una cita médica", ha afirmado este domingo la periodista.

Esta postura fue el detonante por el que la periodista decidió romper su relación con el exmarido de Rocío Carrasco en pleno directo este viernes en Ya son las ocho.

"Él se siente obligado y acorralado, y el viernes no puede hacer ese viaje que tenía previsto a Madrid para acompañar a Marta en su cumpleaños porque Olga, su ex, le dice estoy mal, no me encuentro bien", declara.

La colaboradora de Viva la vida ha asegurado que Antonio David no acudió al evento porque Olga Moreno se encontraba mal después de la liposucción a la que se ha sometido recientemente.

"El jueves estaba bien, el sábado estaba bien que la vimos que fue a la peluquería, salió con amigos a tomar algo... pero el viernes justo no estaba bien", ha declarado Pilar Vidal.

Según Sergio Pérez y José Antonio Avilés, pese a que Antonio David había organizado el cumpleaños con Marta Riesco como el momento en el que iban a presentar su relación públicamente, el excolaborador de Sálvame ya tendría pensado no acudir, desmintiendo que la decisión fuera por Olga Moreno.