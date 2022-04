Marta Riesco carga duramente contra Belén Esteban: "Yo por lo menos he estado estudiando"

Marta Riesco no deja de estar en el punto de mira por el mundo de la televisión. Acumula meses siendo la protagonista de espacios como Sálvame, lo que le está originando una situación de cansancio que ha hecho que explote poco a poco.

Su 35 cumpleaños se ha convertido en un acontecimiento estrella para las tertulias de Telecinco, dejando numerosos comentarios con Marta Riesco como objetivo principal. Y la periodista no se quedó callada durante su propia fiesta, en la que cargó duramente contra sus compañeras, principalmente Belén Esteban y María Patiño, tal y como ha revelado Europa Press.

Belén Esteban dijo públicamente que cuando veía a Marta Riesco se reía de ella. "Pues la verdad es que me descojono de que ella se descojone de mí. ¿Sabes? Y que luego se ponga tan loca cuando nombren a su hija, cuando ella en verdad no ha pasado por la Universidad como yo", decía la periodista contestando e intentando dejarla en ridículo por su diferencia de estudios.

"Quiero deciros que yo al final lo que he hecho, lo he hecho por amor y lo he hecho porque estaba enamorada, pero lo que ella ha hecho es nada", continuaba con su discurso para defender su situación.

Aunque quiso reconocer el buen trabajo de Belén Esteban para mantenerse tantos años en televisión, la joven dijo que "no se puede juzgar" que le diga que ella ha "salido por esto", porque defiende que ella ha salido por ser "una persona".

María Patiño fue el otro objetivo en las declaraciones de la periodista. "Es muy importante que deje de decir que es una abanderada del feminismo y decir en una pantalla gigante con que tíos se ha enrollado Marta Riesco", denunció duramente la joven.

"No consiento jamás en mi vida que ninguna persona, se llame María Patiño, se llame lo que sea, se ría de mí", dijo, dejando claro que su dignidad está por encima de todo.