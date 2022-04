Hailey Bieber desvela que dejó las pasarelas por una muy mala experiencia con un director de casting

Cualquiera que haya seguido la trayectoria de Hailey Baldwin se habrá dado cuenta de que, de un tiempo a esta parte, ya no trabaja en ninguna pasarela. Sigue siendo modelo de grandes firmas, pero siempre tras el flash de algún fotógrafo para revistas, marquesinas y anuncios. Nunca en desfiles. Y ahora ha explicado el porqué detrás de dicha (y extraña, siendo como es gran parte de su oficio) decisión.

Toda la culpa la tuvo un comentario. La esposa de Justin Bieber, de 25 años, ha concedido una entrevista a la revista Allure en la que ha comentado cómo pasó de modelar para marcas exclusivas como Versace, Off-White, Dolce & Gabbana o Tommy Hilfiger a apartarse completamente de ese mundo. Una ausencia mitigada por su continuo trabajo en otros contextos (como su campaña para Tiffany & Co.) pero que ha suscitado multitud de teorías, algunas de ellas incluso algo descabelladas como que se lo prohibió el cantante canadiense.

"Tuve una muy mala experiencia con un director de casting, alguien que era muy importante", ha confesado Hailey, quien acto seguido ha hablado sobre un comentario que le hizo mucho daño a su autoestima y por el que tomó la difícil decisión. Eso sí, en ningún momento ha revelado la identidad de ese agente que realizó las hirientes palabras.

"Le dijo algo a mi agente que, sencillamente, quebrantó la seguridad que yo tenía en mi misma cuando se trataba de modelar en la pasarela", ha comenzado explicando. "No pretendía sentirme mal conmigo misma en este terreno porque de veras que me veo muy bien con el otro trabajo que hago. Así que [me dije]: ¿Por qué me voy a poner en una situación en la que me hacen sentir indefensa?", ha agregado la modelo.

En 2019, además, ya bromeó sobre no aparecer en las pasarelas en una de sus stories. En ella aparecía desfilando para Zadig & Voltaire con un brazo, el izquierdo, encogido por encima de la cintura. "Si algo sé es que tu brazo jamás debería levantarse tan alto cuando estás caminando en una pasarela. Por eso no es y nunca volverá a ser lo mío, jajaja", escribió. Hailey, de todas formas, está ampliando su currículum y pronto tendrá lugar el lanzamiento de su nueva marca de productos para el cuidado de la piel, Rhode Skin (Rhode es su segundo nombre).