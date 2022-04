Ainhoa Arteta estuvo a punto de morir por un cólico nefrítico: "Me quedaban tres horas de vida"

Ainhoa Arteta ha tenido que afrontar uno de los años más duros de su vida, con múltiples complicaciones de salud, como así ha relatado ella misma este sábado en Mi casa es la tuya.

De la mano de Bertín Osborne, la soprano se ha abierto en canal en su entrevista más íntima, donde ha relatado cómo fue la "sepsis" que sufrió, provocada por un "cólico nefrítico".

Asegura que su situación se acabó complicando y derivó en "un fallo multiorgánico". "Me tuvieron que trasladar en helicóptero y casi no llego", afirma.

"Me indujeron un coma y estuve así seis días. Cuando salí del coma, me enteré de que me daban tres horas de vida porque no reaccionaba ya a ningún medicamento", revela.

Ha relata cómo la única solución para revertir su estado era un medicamento al que era alérgica. "Solo me quedaba la penicilina, a la que yo era alérgica desde pequeña. Los médicos decidieron probar porque no había más solución y la penicilina me dio una alergia cutánea, pero me salvó", manifiesta.

"Tuvieron que operarme y tengo varios injertos y amputaciones. A raíz de una de las intubaciones se me cerró un ganglio de la cuerda derecha y me quedé sin voz, sin poder hablar ni cantar. En noviembre me operaron a cuerda abierta y todo salió bien", relata, confesando que aún se encuentra recuperándose de todo lo que sucedió.

"Desde ese día yo celebro la vida, por muchas cosas que me pasen", ha concluido, mostrándose muy positiva tras esta etapa tan complicada que ha sufrido en los últimos meses.