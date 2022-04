La inesperada secuela de la septicemia que sufrió Ainhoa Arteta: "Me quedé sin voz"

Telecinco emitió este sábado 9 de abril una entrega de Mi casa es la tuya que tuvo a Ainhoa Arteta como protagonista. Esta dejó claro que ha pasado unos de los años más complicados de su vida. Así, tras superar la COVID-19, la soprano estuvo a punto de morir por una grave infección: "Casi me muero, sufrí una sepsis provocada por un "cólico nefrítico que se complicó y que me provocó un fallo multiorgánico", explicó.

La vasca narró que estuvo a punto de no llegar ni al hospital: "Me tuvieron que trasladar en helicóptero y casi no llego. Me indujeron un coma y estuve así seis días. Cuando salí del coma, me enteré de que me daban tres horas de vida porque no reaccionaba ya a ningún medicamento".

Los médicos tomaron una complicada decisión que también podría matarla inmediatamente: "Solo me quedaba la penicilina, a la que yo era alérgica desde pequeña. Los médicos decidieron probar porque no había más solución y la penicilina me dio una alergia cutánea, pero me salvó", relató.

"Desde ese día, yo celebro la vida siempre, por muchas cosas que me pasen", anunció la soprano. Pero aún le quedaba superar un nuevo bache: quedarse sin voz después de una operación. "Dios, no me puedes haber salvado la vida para dejarme muda, ¿no?", dijo la cantante, recordando sus propios pensamientos y haciendo hincapié en que se ganaba la vida gracias a su voz.

"Tuvieron que operarme, tengo varios injertos y amputaciones. A raíz de una de las intubaciones, se me cerró un ganglio de la cuerda derecha y me quedé sin voz, sin poder hablar ni cantar. En noviembre me operaron a cuerda abierta y todo salió bien", recordó con alivio. Eso sí, en el momento de la grabación había aún tres notas que no podía articular con normalidad.