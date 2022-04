Rosa López habla de su entrevista en 'Lo de Évole': "A veces se editan las cosas y no quedan las positivas que querías"

La cantante Rosa López se ha pronunciado acerca de la repercusión que ha tenido en diferentes medios las palabras que concedió al periodista Jordi Évole para su programa ‘Lo de Évole’, según informa 'verTele!'. Tras la emisión en La Sexta de la entrevista, la cantante ha comentado que “hay cosillas que no han salido, positivas”.

La ganadora de la primera edición del talent show ‘Operación Triunfo’, ha argumentado las sensaciones que experimenta debido al impacto de la retransmisión: “Es verdad que a veces te puede pillar, cuando eres más jovencita, con más inseguridades, dices cosas que no debes”. Durante la premiere del documental de Laura Pausini, ‘Un placer conocerte’, Rosa López ha contado que mucha gente le ha dicho “oye, yo no te voté por pena” en relación a sus palabras a Évole de haber llegado a pensar que ganó el concurso musical “por pena”.

“Eso está dicho desde una Rosa llena de inseguridades de hace veinte años. Ahora con mis 41 años lo que procuro es quitarle importancia”, ha asegurado al tiempo que ha dejado claro que “en esta vida tenemos que ser felices, tengamos una cámara o tengamos que vender papas o hacer lo que hagamos”.

En relación a los problemas económicos que mencionó en la entrevista televisada, ha especificado que fue “un refritillo”. Rosa López ha reconocido que “a veces se editan las cosas y a lo mejor quedan bonitas, pero no quedan las cosas positivas que querías”. A pesar de ello, la cantante ha admitido no arrepentirse de la entrevista con Évole.

Por su parte, su compañero de OT1, Manu Tenorio, hizo algunos comentarios en el programa ‘Juntos’ tras las palabras de Rosa López de la situación profesional que vive en la actualidad. “Tampoco puedes pretender ganar un concurso y que a partir de ahí ya tengas un carné vitalicio de cantante y de artista”, sentenció Tenorio.

En respuesta a las declaraciones del cantante, Rosa López ha asegurado “ni lo he visto, ni sé lo que ha dicho” quien reconoció haber hablado con él después. Además de las críticas palabras de Manu Tenorio a su compañera, este quiso recalcar que no había tenido ningún desencuentro con su amiga: “Tenemos una relación a prueba de manipulaciones”. Rosa López también ha querido descartar algún malestar con Tenorio: “Yo no me arrepiento de nada en la vida, hasta de los fallos”.