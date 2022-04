Marta Riesco rompe en directo con Antonio David: "No puedo consentirlo más"

Marta Riesco ha roto en pleno directo con Antonio David Flores por la decisión del excolaborador de Sálvame de no acudir a su fiesta de cumpleaños de este viernes, según ha revelado ella misma en Ya son las ocho.

"Estoy muy triste, no lo voy a negar. A veces en la vida la gente tiene prioridades. Voy a intentar estar bien por mi familia", ha empezado confesando.

La periodista no ha sentido que su pareja le haya dado el lugar que se merece. "Llevo batallando mucho por esta relación y creo que no me merecía lo de hoy. Creo que a veces en la vida no se puede luchar contra todo, frente a todo, y creo que he aguantado mucho, he aguantado las críticas de los compañeros, de la gente que apoyaba a la expareja... Me merecía por lo menos de su parte", ha declarado.

"Me habría encantado que estuviese aquí, yo cambié mi día de cumpleaños para que estuviese porque no podía estar el martes. Tampoco ha podido estar hoy. Hay cosas que no dependen de una misma", asegura.

La pareja rompe así después de que se hiciera pública su relación hace tan solo unos meses. "Para mí es un golpe muy duro y creo que no voy a poder continuar mi relación después de esto. Hay un antes y un después después de esto", ha sentenciado.

"Estoy muy harta de tirar de un carro en el que parece que solo estoy yo. Para mí el mayor feo que me ha podido hacer es el día de hoy, porque era algo que habíamos planeado los dos, estábamos de acuerdo los dos", ha expresado.

"Creo que está enamorado pero que en la vida se ponen a veces demasiados obstáculos. Quizás no quería hacer daño a personas y ha llevado a una situación insoportable. Solo le voy a culpar a él porque ha considerado que tiene que estar en otro sitio", ha concluido, afirmando que estaba con sus hijos en Málaga.