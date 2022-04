Marta Riesco estalla en sus redes, denuncia el acoso que sufre de 'Sálvame' y Jorge Javier Vázquez y pide auxilio a Telecinco

Marta Riesco ha dicho basta. La reportera ha acudido a sus redes sociales, donde ha estallado, para denunciar públicamente el acoso que desde hace cinco meses viene sufriendo por parte de Sálvame, la productora La Fábrica de la Tele y Jorge Javier Vázquez.

A través de sus stories, la pareja de Antonio David enumera todas y cada una de las bromas o mofas que tanto los programas de esa productora como el propio presentador le han venido dedicando desde que salió a la luz su relación con el excolaborador.

"Desde hace cinco meses llevo sufriendo un acoso y derribo increíble por parte del programa Sálvame y por parte de La Fábrica de la Tele hasta el nivel que tuve que coger una baja médica porque el acoso era insufrible", relata la periodista.

Después de contar por lo que tuvo que pasar en cuanto a problemas de salud mental derivados de haberse hecho pública su relación con Antonio David, y de explicar por qué y en qué condiciones volvió a la televisión, Riesco se centra, de nuevo, en las mofas de los programas y personas que ella denuncia hacia ella.

"Han sacado todo lo que han podido sacar de mí desde que tenía 18 años. Y la suerte que tengo es que nunca le he hecho nada malo a nadie, así que lo único que han podido sacar han sido intervenciones mías como en el programa de Allá tú o se ha podido sacar que estuve en Miss España", dice Marta, que también hace referencia a su éxito, No tengas miedo, que había sido utilizarlo para ridiculizarla. "Lo hacían para hacerme daño y que yo no pudiera trabajar en mi programa".

Entonces, tras su vuelta, la reportera asegura que empezó a "sonreír", a "disfrutar". "Empecé a ver las mofas de otra manera y pensé que no me podía hundir. No le podía hacer esto a mi familia. No podía estar llorando todos los días".

"¿Cómo puede una persona que ha escrito libros hablando del 'bullying' que ha sufrido puede estar tratándome así? Hablando de mi nariz, de mi ojo…"

Pero llegó un punto en el que, de nuevo, todo está volviendo a ser lo mismo. "¿Cómo es posible que lo que ellos han denunciado sobre la violencia y el acoso, pero qué se está haciendo conmigo? ¿Qué se está haciendo conmigo en la cadena en la que trabajo?".

Y cita nombres, como los de Jorge Javier Vázquez. "¿Cómo puede una persona que ha escrito libros hablando del bullying que ha sufrido puede estar tratándome así? Hablando de mi nariz, de mi ojo…".

También el de Anabel Pantoja. "La persona a la que tengo demandada riéndose. Y a la vez pidiendo que a su tía, Isabel Pantoja, se la respete cuando la sienta en un banquillo".

"Estáis intentando destrozarme. Los únicos responsables de que yo no continúe trabajando o que no me quiera levantar de la cama vais a ser vosotros. Esto no hay cuerpo humano que lo aguante"

La reportera no entiende que le estén haciendo estas cosas. "No tengo por qué llegar a mi casa llorando con un ataque de ansiedad. Lo único que quiero es que me dejéis seguir trabajando y vivir. Tenéis que parar, porque algún día alguien va a cometer una locura por el linchamiento público. Pero, ¿qué he hecho yo?", se pregunta. "Estáis intentando destrozarme. Los únicos responsables de que yo no continúe trabajando o que no me quiera levantar de la cama vais a ser vosotros. Esto no hay cuerpo humano que lo aguante".

Además, hace un llamamiento de auxilio a su cadena. "Si está tan concienciada con la salud mental y contra el acoso, por favor os pido que hagáis ejemplo de lo que predicáis".