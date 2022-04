Jorge Javier Vázquez admitió sentirse "decepcionado" desde hace algún tiempo con Pablo Alborán, concretamente desde la muerte de Mila Ximénez, quien mantenía una estrecha amistad con el malagueño. Según el presentador de Sálvame, el cantante no estuvo a la altura en esos duros momentos, ya que el programa intentó en varias ocasiones ponerse en contacto con él, pero no hubo respuesta por su parte.

Según el relato de Jorge Javier, que fue muy duro y contundente con el artista y dijo que sabía que "en algún momento tenía que contarlo y compartirlo con toda la audiencia", "el día que se va Mila Ximénez", el programa "intentó por todos los medios obtener algo de Pablo Alborán: un audio, un vídeo, una llamada telefónica... algo para decirle adiós a Mila. Y nos fue imposible".

"Lo intentamos por todos los medios y, desde entonces, Pablo Alborán se me ha caído bastante", aseguró el catalán. "Nos conformábamos con cualquier cosa. Aquí causó decepción general", desveló, sobre la opinión de los componentes de Sálvame con el malagueño.

"No es una lista de reproches, es una decepción, de la marcha de Mila era imposible no enterarse. Me dolió mucho y a todo el equipo que sabía de la pasión de Mila por Pablo", remató Jorge.

También fueron muy duros los colaboradores de la mesa, Carmen Duerto y Luis Pliego, que afearon Alborán no haberse puesto en contacto con el programa, ya que hubo "varios días" para ello. "En gesto muy feo. Hay gente que tiene una imagen de blanco y de bondad, y luego...", llegaron a decir.

Unas duras palabras que acabaron llegando a las redes, donde los seguidores del cantante, que fue tendencia toda la tarde, sacaron la cara por él y defendieron que, cuando Mila murió, Alborán le dedicó un bonito mensaje.