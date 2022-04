Rocío Flores se pronuncia tras salir a la luz la infidelidad de su novio: "Voy a seguir adelante"

Rocío Flores se ha mostrado muy serena frente a las confesiones de la supuesta amante de Manuel Bedmar, su pareja desde hace más de cinco años, asegurando que aunque había sido una mala semana no era el mayor de sus problemas de los últimos meses.

Laura Gutiérrez ha sembrado la polémica en el mundo del corazón con sus declaraciones publicadas esta semana en la revista Lecturas donde revelaba haber mantenido relaciones sexuales con el novio de la colaboradora.

"Estoy en una relación con una persona que no es pública, no quiere saber nada del medio", declaraba este viernes en El programa de Ana Rosa, asegurando que no iba a pronunciarse apenas al respecto.

Sin embargo, ha querido zanjar las posibles especulaciones que existen desde el miércoles sobre su relación. "Sigue exactamente igual y que está bien, todo está en orden", afirma. "Mi vida sigue con normalidad y voy a seguir adelante".

Laura Gutiérrez ha mostrado públicamente audios y fotografías de Manuel Bedmar que habría recibido durante los seis meses que estuvieron juntos, además de datos íntimos de la pareja.

La joven ha decidido acudir a Viernes Deluxe para realizarse un polígrafo que determinará si es cierta o no su versión, aunque Rocío Flores no se ha mostrado preocupada por ello, afirmando que no verá su entrevista. "Que diga lo que quiera. Después de todo lo que llevo ya pasado, esto es mínimo", declara.