La danza de la primavera: los festivales y eventos que te acercarán al baile en abril

"La danza es una poesía con brazos y piernas", escribió el poeta francés Charles Baudelaire. También la bailarina norteamericana establecía una analogía entre el baile y la lírica. "Los movimientos son tan elocuentes como las palabras", llegó a afirmar en una ocasión. Abril, mes de la danza -el 29 se celebra una jornada a nivel internacional- trae consigo una programación primaveral que recorre la geografía española con espectáculos en el que tienen cabida los registros contemporáneos, pero también tradicionales, nuevas propuestas emergentes y otras más consagradas, relecturas de clásicos o experimentales en torno a temas sociales o medioambientales. Aquí una selección representativa.

'Precipitados'

"En cada acto escénico morimos. En cada apertura de telón renacemos". El tema central de Precipitados es el suicidio. La compañía 10&10 recuerda en Teatros del Canal y a través de esta obra que en nuestro país mueren al día por suicidio once personas. Las tres co-creadoras -Narváez, Runde y Sanz- construyen un imaginario común a través del movimiento, pero también de la palabra, los olores, los colores, las texturas o las formas para ofrecer una propuesta escénica que se pregunta: "¿Y si hubieran encontrado otro escenario? ¿Se hubieran salvado?".

Fecha y lugar: Del 21 de abril al 1 de mayo de 2022. Madrid.

'Sismògraf'

Sismògraf se define como el festival que detecta el movimiento del cuerpo y del planeta. Las erupciones volcánicas o la subida del nivel del mar son síntomas de la Tierra que encuentran su reflejo metafórico en las emociones humanas: ambas señales deben ser escuchadas. El paisaje de la Garrotxa, como alegoría, es entendido también como escenario físico, mental y emocional para dar voz a retos sociales, medioambientales e interpersonales propios de nuestros tiempos. Un festival singular en el que poder disfrutar de la danza, los paseos o la performance.

Fecha y lugar: Hasta el 29 de abril. Girona.

'Infinit'

Danza-teatro-meditación se entrelazan, a modo de viaje místico, de la mano de la productora Humanhood. Un periplo en el Mercat de les Flors coreografiado por Júlia Robert y Rudi Cole a modo de práctica chamánica. La danza mágica que practican los bailarines viene impulsada por la consciencia interna que pone de manifiesto “el poder infinito que fluye hacia nosotros y a través nuestro”. La física moderna y la sabiduría oriental, lejos de funcionar como opuestos, se fusionan en este espectáculo en el que el crecimiento espiritual y el artístico van de la mano.

Fecha y lugar: Del 21 al 24 de abril. Barcelona.

'Abril en danza'

Intergeneracional, la undécima edición del festival Abril en danza, reúne a artistas de diversas edades. Compañías emergentes y otras consolidadas se vinculan en este encuentro que tendrá lugar entre las ciudades de Alicante y Elche. Los distintos lenguajes del cuerpo y poéticas visuales de artistas jóvenes y maduros conversan a través de la danza, la performance o las artes vivas. Clases magistrales y ponencias completan un programa en el que participan la coreógrafa Lali Ayguadé, creadora novel Mayte Tortosa o la compañía como EYAS Dance Project.

Fecha y lugar: Hasta el 1 de mayo. Elche.

'Invocación'

Rubén Olmo se estrena como director del Ballet Nacional de España ofreciendo una visión global de la Danza Española a través de cuatro coreografías que van desde la escuela bolera al flamenco. Invocación bolera es un homenaje a grandes maestros como Mariemma o Antonio el Bailarín; Jauleña es un solo de transición inspirado en el pueblo de Granada; Eterna Iberia plasma la visión del bailarín y coreógrafo Antonio Najarro sobre la Danza Estilizada; y De lo flamenco también rinde homenaje a Mario Maya, uno de los creadores del Flamenco Teatro Andaluz.

Fecha y lugar: Hasta junio. Valencia, Toledo y Granada.

'Madrid en Danza'

Compañías de 9 países presentan 26 espectáculos en 17 municipios con motivo de la gran cita coreográfica madrileña. Una edición que, según dijo su directora artística, Blanca Li, "va a movernos a todos". Los montajes internacionales presentados por los grandes nombres de la danza mundial convivirán con las propuestas presentadas por creadores locales en un programa en el que predomina la danza contemporánea. Un festival que en esta edición llegará también a localidades de menos de 6.000 habitantes con Periferias Insólitas.

Fecha y lugar: Del 29 de abril al 14 de julio. Madrid.

'Todo esto no es tradición'

La creadora original de Sevilla, Rocío Barriga, ofrece en el Teatro de la Maestranza una pieza o "manual fallido" que, a modo de mapa, promete hacer viajar al espectador a través del tiempo. "¿Dónde han quedado escritas las mujeres de esta historia?", se pregunta la bailarina, frustrada ante la búsqueda infructuosa de su propia genealogía. "He ido encontrando en el camino es que ellas no aparecían, no están representadas y por eso era como si no hubieran existido". Una investigación que le lleva a dar "cuerpo, lugar y tiempo" a sus antepasadas silenciadas.

Fecha y lugar: 29 de abril. Sevilla.

'Stravinsky'

El Malandain Ballet Biarritz presenta en el marco del Festival Danza Oviedo dos coreografías con música de Stravinsky. La primera, El pájaro de fuego, es un cuento danzado sobre esta obra llevada a escena en 1910 por los Ballets Rusos de Serge Diaghilev en la Ópera de París. La segunda, ‘La consagración de la primavera’, es una oda a la relación entre el ser humano y la naturaleza, siendo el principio femenino el que encarna la fuerza primaveral que, como el pájaro, también es "alegoría del viviente que se eleva hacia la luz".

Fecha y lugar: 24 de abril. Oviedo.