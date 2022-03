Con la llegada del Año Nuevo chino, Miss Caffeina aprovechó para celebrar el estreno de su nuevo disco, El año del tigre, que es el que acaba de comenzar y el que ha servido de punto de partida para su recién iniciada gira. El grupo regresa con un fuerte rugido para "encontrar fuerza, espantar los males e invocar la valentía": lo que ellos definen como esos tres ingredientes imprescindibles para salir adelante.

"Habíamos pensando un poco la estética del disco en cuanto a la superposición de la estética asiática", explica Sergio Sastre, guitarrista en el grupo. Con una propuesta llegada directa del barrio asiático de Usera (Madrid), fue una simpática coincidencia que el estreno del disco y esta celebración cayeran en una misma fecha, hecho que acabo por determinar el exótico título.

Casi como cosa del destino, año nuevo, disco nuevo, tal y como explica Sergio: "Tenía ese significado potente, que nos ayudaba a dar el propósito del disco, esa valentía, ese tirar para delante que pretendemos dejar". Y es que así lo describe Alberto Jiménez, vocalista de Miss Caffeina, como parte de un universo que muestra "una sensación de un mundo creado alrededor" de toda la temática.

Tres de los cuatro integrantes: Sergio Sastre, Alberto Jiménez y Tonino. Jorge París

Experimentando con sus letras, el grupo ha jugado con diferentes propuestas a lo largo del álbum. Desde una reflexión contra la cultura el positivismo "tipo MrWonderful", pasando por una despedida en Me voy. Y, entre sus favoritos, ellos mismos lo aclaran: "Va a ir cambiando". Tonino, bajista en Miss Caffeina, y Alberto ahora se quedan con Las Vegas y sus luces deslumbrantes, aunque dentro de lo más íntimo y personal todo cambia.

"Me voy y Autoayuda son lo más íntimo hecho canción que he hecho para el disco", comparte Alberto, a lo que Sergio añade: "Creo que para mí es Por si, está hecha en el universo de mi casa, que digamos. Habla de mi novia". Una confesión que parte de dentro, tal y como narran en la letra: "No es que no lo quiera decir/no es que no lo quiera pensar/no es que no lo sienta".

Hablan de sus cosas, de cómo las han vivido. "No somos nada especiales y a todos nos pasan las mismas cosas. La gente puede sentirse identificada con unas letras que hemos escrito sobre un momento concreto en el que nuestra pareja nos reprocha que no le decimos ‘te quiero’ lo suficiente", explica Alberto.

Alberto Jiménez, vocalista de Miss Caffeina. Jorge París

Luego está No entiendo nada, que da una visión más global de su día a día. "Cuando juntamos todas las canciones nos damos cuenta de que hay temas más transversales que van desde una preocupación social a problemas de salud mental, a relaciones más cotidianas, sobre cómo se han colocado una serie de dinámicas con nuestro círculo más cercano", aclara Sergio.

Siempre han sido "muy de contar intimidades", ellos mismos lo admiten, pero muchas veces lo disfrazan de metáforas para tratar sobre sus parejas, miedos, inseguridades.

De ahí pasan por Nadie bebe por el sabor y su frase "eres todo lo que odias", en lo que abarcan su pegadiza melodía a raíz del desarrollo de los personajes de My Blueberry Nights, película de Wong Kar Wai sobre la que Sergio ha querido inspirarse: "Trata sobre sus personajes y cómo se desarrollan entre ellos, hay una pareja que acaba muy mal y ella le dice a él que 'te estás convirtiendo en todo lo que has odiado'".

"Una vez te metes en un personaje en una relación es muy difícil cambiarlo, te da miedo que, al hacerlo, la relación termine"

Siguiendo la estética viva y colorida del disco, Alberto es quien cocinaba los ingredientes para Marzo, un tema que sigue por la línea de "las relaciones personales y aquellas que pueden estar más influenciadas por el momento concreto de la pandemia".

Definiéndolo como la forma de convivir más extrema probada en una situación sin escapatoria, "trata sobre las cosas cotidianas en una relación sentimental cuando estás conviviendo muy fuertemente: los diferentes momentos de intensidad, ilusión, cariño y ansiedad que pueden haber".

"No es algo muy nuevo porque a todo el mundo le pasa, pero la forma de contarlo es lo bonito de la canción", añade el vocalista. Y es que, a raíz de esta situación, acuden a la descripción de los roles de pareja que se llegan a crear: "Es muy difícil salir de ahí, muchas veces se necesita ayuda para escapar de ellos porque, una vez te metes en un personaje en una relación es muy difícil cambiarlo. De hecho, te da miedo que, al cambiarlo, la relación termine. De eso habla un poco Marzo".

El grupo Miss Caffeina. Jorge París

En mitad de todo este huracán, Miss Caffeina también celebra la publicación de su videoclip, que salía poco más de 48 horas previas a que el disco saltara del horno: Fuerte el aplauso, una canción con los ingredientes básicos del grupo para ganarse a su público.

Y no todo queda ahí: por lo menos, según avanzan, tienen preparado "un postre más que podría ser Las Vegas, por ejemplo, sumado a todo el desarrollo del disco". "La gente lo está recibiendo muy bien, aunque nosotros comentamos, como siempre, de los 30.000 mensajes, al que pone 'pues no me ha gustado'. Pero es Miss Caff haciendo rock de banda".

Más allá de ese comentario negativo con el que se suelen cruzar, ningún artista queda libre de críticas. "Tampoco hemos sido un grupo muy criticado, aunque sí que suelen estar los típicos comentarios de 'esto es muy pop', 'son muy indie', 'se exponen demasiado', 'son los Backstreet Boys de España'. Son cosas muy sutiles, nunca ha habido un hate muy grande, pero creo que lo llevamos bien", concreta Alberto.

Y es que hay días que lo llevan mejor y otros peor: "Al final, no deja de ser una opinión que la gente tiene de ti y no tiene ni idea o está muy desinformada. Hay veces que si estás mejor de ánimos sacas pecho, hay otras que duele". A lo que, según afirma Tonino, puede afectar más en el caso de comentarios más personales.

"En el caso de Me Voy, salía un comentario que decía 'Me Voy es la típica canción que graba un artista cuando se vuelve rico'. No, lo que habla la canción es de no olvidarse de que lo cotidiano es tu vida real y lo otro es una ilusión", según lo añaden.

Y con esta propuesta, tan favorita entre sus miembros y tan querida entre sus fans, apunta firme: "A veces se te va un poco la olla en el desenfreno y volver a ello siempre que puedas es lo importante, porque te va a hacer valorar mucho más lo otro. Dedicarte a la música, que tengas a gente que te siga, te admira y te aplauda… Todo eso sin la otra cosa no tiene sentido".

Haciendo balance de su carrera y su vida personal, tras casi un año trabajando y sacando poco a poco los discos, han conseguido provocar el debido hype. Antes de publicarlo, ya se estaban agotando los discos firmados: "Siempre estamos un poco cagados antes de que salga el disco. Es algo que mola, porque te hace sentir un grupo nuevo todo el rato, estamos muy agradecidos".

El grupo Miss Caffeina. Jorge París

Como parte del colectivo LGTB, Alberto Jiménez tiene clara su posición: "Cuanto más referentes se tenga, mejor. En nuestro caso, no es que hayamos cogido esta lucha desde fuera de nuestro mundo sino que es nuestro mundo". Siempre les pilla por desprevenidos que "hablar de estas cosas sorprenda", pero lo perciben como algo tan bueno como necesario: "De unos años hasta ahora hay mucha representación LGTBI, sobre todo, de la música más underground e indie. Y eso está súper bien para todas las generaciones que vienen después".

"Tenemos mucha información de conceptos, del género binario y no binario, lo cis… Es todo más fácil así, teniendo representación de todo el abanico que existe" y, expresan, no solo por esta visibilidad sino por conocer las vivencias y experiencias de sus seguidores entre el feedback que suelen recibir.

Con las próximas fechas de su nueva gira a la vuelta de la esquina, Miss Caffeina tampoco se ha olvidado de su proyecto Dancetería, esa unión entre el grupo y Varry Brava que surgió años atrás. Con una "química increíble", como resultado de una propuesta experimental, empezaron a surgir ideas que llevaron a una colaboración entre los cuatro integrantes y los que fueron candidatos a Eurovisión 2022 en la final del Benidorm Fest.

"Entienden la música y el pop de una manera muy afine a nosotros. Este año la idea es seguir con Dancetería, que la tuvimos que parar por la pandemia, retomarlo y quién sabe si hacemos otra canción juntos", a lo que aseguran que van a seguir en este 2022, compartiendo cartel en un par de festivales: Sonorama Ribera y Mediterránea Festival

Este verano se recordará como aquel en el que por fin todo el mundo volvió a los festivales, así de claro lo tienen los integrantes de Miss Caffeina: que su público tenga en mente sus próximos conciertos como un 'después' de cuando la pandemia estaba estaba en auge.

A la espera del arranque de su gira el 12 de marzo en Barcelona y su paso por Madrid el 23 de abril, el grupo se prepara antes de volver a disfrutar de sus conciertos y festivales a la vuelta de una época que lo ha paralizado todo. "Recordar un concierto así, eso es lo que nos gustaría transmitir", concluyen.