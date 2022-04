Jesús Cintora presenta su cuarto libro en 'El programa de Ana Rosa': "Necesitamos menos circo y más gestión"

El periodista Jesús Cintora se ha sentado este viernes en el sillón del Club Social de El programa de Ana Rosa con motivo de la publicación de su cuarto libro: No quieren que lo sepas.

Durante su intervención en el matinal, Cintora ha charlado animadamente con Joaquín Prat acerca del contenido de su obra, en la que narra todo lo que hay detrás de la economía, la política y la justicia de nuestro país.

El periodista ha recalcado que, actualmente, un jardinero con formación como técnico puede presidir un ministerio dedicado a la agricultura, mientras que aquellos que cuentan con una o varias carreras y varios idiomas en sus currículums se ven obligados a emigrar fuera de España en busca de un trabajo que no encuentran dentro de nuestras fronteras.

"Hay que avanzar en esta democracia. Hay un establishment que tiene que saber que no se puede seguir politizando la justicia, que no puede haber desigualdades como las que hay con las empresas importantes y estratégicas como las energéticas", ha señalado Cintora.

Respecto a las polémicas referidas a Juan Carlos I, el periodista ha apuntado que no puede ser que, en España, "se vaya de rositas" porque se le ha considerado "inviolable" o que sus delitos habían prescrito, mientras desde la justicia británica han considerado que este tipo de delitos deben ser juzgados.

En cuanto a las puertas giratorias, Cintora ha explicado que, en muchas ocasiones, altos cargos políticos pasan a ocupar grandes puestos en empresas como, por ejemplo, Iberdrola: "Hay gente que no tenía experiencia ni en cambiar una bombilla en casa. ¿Por qué se les fichaba, por su preparación? No, porque compran, muchas veces, una agenda de contactos".

El presentador no ha podido evitar preguntar a su compañero de profesión qué opina acerca de la clase política española actual y si cree que es "la peor de la historia", a lo que Jesús Cintora ha respondido: "No me gusta poner notas en ese sentido. Creo que ahora mismo en España necesitamos menos circo y más gestión. De entrada, en la calle y en casa, hay gente que está hasta el gorro. Saben que antes iban al mercado y por lo que antes pagaban un euro, ahora pagan dos".

"Pienso que de la política se espera más gestión. Venimos de un tiempo de excesiva teatralización. Demasiado circo. Hay, incluso, políticos que están más preocupados de la patochada que van a decir ese día desde la tribuna que de aportar algo como una propuesta legislativa para cambiar las cosas. Hay quien duda de si hay capacidad. Ahora hay un momento maravilloso para que los poderes públicos intenten acercarse a un equilibrio y defender el interés general. Ahí tiene que estar la política", ha agregado Cintora.

El escritor ha destacado que su libro pretende poner el foco en la necesidad de que la democracia española siga avanzando: "No es normal que tengamos inspectores de Hacienda que están investigando a gente poderosa y, directamente, cargos de libre designación política decidan que los apartan de esos casos. Esto ha ocurrido".