La inflación está suponiendo que todos los sectores se vean afectados por el incremento del precio de productos básicos y de la electricidad. Llegar a fin de mes se ha convertido en una constante carrera de obstáculos.

Así, Enrique Masiá, párroco de la iglesia de Santa Catalina, en Alzira (Valencia), ha destacado la necesidad de aumentar las limosnas recogidas en el cepillo: "Llevamos muchos años pidiendo que la gente colabore. Si no hay ingresos, no puede haber vida parroquial".

Sin embargo, El programa de Ana Rosa ha recordado al sacerdote que, ahora mismo, las familias se pueden sentir ahogadas con la subida de los precios de la cesta de la compra. Masiá, sin embargo, ha señalado: "Creo que conozco bien a mis feligreses y pueden aportar un poquito más". El templo pide que cada persona aporte un euro diario, lo que supone, aproximadamente, unos 100 euros al mes por cada una de las familias.

"Luz, agua, teléfono, limpieza... hay muchos servicios que necesitamos", ha señalado el sacerdote, convencido de su iniciativa. Masiá ha apuntado: "No es más cristiano el que aporta más, es exactamente igual. Pero es mejor que uno esté comprometido de verdad con su parroquia a que pase de este tema".

Los habitantes de Alzira, sin embargo, se dividen: muchos de ellos han opinado que es normal que el párroco pida más dinero a los feligreses; no obstante, otros han destacado que no les parece bien porque los párrocos "tienen su sueldo" y este no es un buen momento para pedir más esfuerzos económicos al pueblo.

Ana Terradillos, por su parte, ha señalado que no entiende "para qué necesita tanto dinero" el párroco. "Me sorprende el interés por esta cuestión porque esto nace de la reflexión que hace un padre de familia a sus hijos en la parroquia porque nosotros presentamos las cuentas e invitamos a la gente a participar un poquito más", ha aportado el párroco.

"Pienso que, en este momento, en España, la Iglesia tiene muchas cosas que hacer. Aparte de los escándalos, explicar y dar respuesta a las situaciones que se han creado porque son lamentables. Hay temas en la Iglesia en los que hemos tocado techo y, sin embargo, hay otros en los que estamos bastante implicados en la vida. La gente colabora en las parroquias y, de hecho, las iglesias reciben muy poco, prácticamente nada, de esa asignación general que hace el Estado", ha señalado Enrique Masiá, que ha recordado que las donaciones a su templo se pueden hacer en efectivo, a través de bizum o por transferencia.

Por su parte, una vez terminada la conexión con el sacerdote, Ana Terradillos ha destacado: "Un padre muy sensato, innovador y valiente. Vaya si la Iglesia tiene que hacer ejercicio de analizar ciertos temas".