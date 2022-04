El 'streamer' Ampeter denuncia una oleada de mensajes negativos en sus directos: "Recibir odio en cada jugada me afecta"

El creador de contenido Ampeter, conocido sobre todo por su presencia en la plataforma de directos Twitch, ha compartido en su cuenta de Twitter una reflexión sobre los haters.

El youtuber residente en Andorra ha confesado ante sus seguidores que, últimamente, la mayoría de los comentarios durante sus emisiones son para criticarle la manera en la que juega.

"Lo siento por dejar que estas tonterías me afecten, me falta mucha calle todavía", ha escrito, lamentando no haber aprendido aún a ignorar los mensajes negativos de desconocidos.

lo siento por dejar que estas tonterías me afecten, me falta mucha calle todavía.

"Hoy he subido a diamante en Valorant", ha relatado en la nota que ha adjuntado, asegurando que, a pesar de estar orgulloso del logro en el videojuego, los que le menospreciaban su técnica jugando le han hecho venirse abajo.

"Como streamer, leer el chat con ilusión y recibir odio en cada jugada que me sale mal, afecta", ha revelado. Además, ha comentado que piensa cerrar el apartado del chat solo para personas que paguen para suscribirse a su canal y evitar así a la mayoría de los haters.

"Esto ya me agota mentalmente y no sé que hacer", ha añadido en un tuit que ha recibido apoyo de sus compañeros de profesión. Entre ellos, Jordi Wild o su gran amigo The Grefg.

Imagina subir a Diamante en Valorant jugando solo desde el día 1 y tener que aguantar el comentario de Pakito88 (Hierro 3) diciéndote “boosteado”.



A veces también tenéis que poneros en los zapatos del streamer porque 1 comentario hace gracia, pero 100 duelen.



Ánimo Pit ❤️

"A veces también tenéis que poneros en los zapatos del streamer porque un comentario hace gracia, pero 100 duelen", ha respondido Grefg, pidiendo respeto a los que cada día hacen directo.