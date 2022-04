Nueva polémica para Meghan Markle por 'Archetypes', el nombre de su 'podcast'

El acuerdo millonario entre los duques de Sussex, a través de su fundación benéfica Archewell, y la compañía de streaming Spotify, después de algunas colaboraciones esporádicas, tendrá su gran puesta de largo este próximo verano con el estreno de Archetypes, el podcast feminista de Meghan Markle. Sin embargo, parece que ya solo el anuncio de lo que llegará ha traído cola.

Para empezar, da la sensación de que tanto la exactriz como su marido, el príncipe Harry, van a tener que cuidar mejor los nombres que les ponen a sus creaciones para apoyar diversas causas sociales -también tienen un contrato importante con Netflix- puesto que cabe la posibilidad de que las redes también hayan leído el libro que, aseguran muchos usuarios, ha dado título al podcast de Meghan.

Según esta teoría, la duquesa lo habría bautizado así por Archetypes: Who Are You, último libro de la autora estadounidense Caroline Myss, si bien los temas que suele tratar Myss (misticismo, espiritualidad y bienestar) están bastante alejados de las intenciones de Markle para con "el análisis, la exploración y la ruptura con las etiquetas que reprimen a las mujeres", como ella misma explicó en el primer avance.

Pero ese no es siquiera el problema más grave, el cual descubrieron el mes pasado cuando se dirigieron ella y el príncipe a la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos para registrar el nombre y que nadie les robe el título de su programa radiofónico. Tal y como explican desde Daily Mail, los duques intentaron registrar a nivel legal y proteger el uso futuro del término Archetypes... Y es muy difícil registrar una palabra de utilización diaria.

Porque les va a costar demostrar el carácter original dela palabra Arquetipos (en español), uno de tantos requisitos, así como que ya hay otras empresas con ese nombre. De hecho, Archetypes ya es una conocida marca de productos cosméticos y de cuidado de la piel que presumiblemente se posicionará en contra del registro y, de hecho, si lo intentan, los duques de Sussex se podrían enfrentar a una demanda.

Esta nueva polémica centrada en los duques de Sussex es la última de una serie de decisiones no demasiado acertadas si se tiene en cuenta que están continuamente bajo el foco mediático. No hay que olvidar que hace unos meses fueron objeto de las críticas porque todas las empresas que habían fundado desde 2020, año en el que se marcharon de Buckingham Palace, estaban radicadas en Delaware, un minúsculo estado en el que no viven pero que se considera un paraíso fiscal dentro de Estados Unidos.