El padre de Meghan Markle ataca a los duques de Sussex: "Han abofeteado a la reina"

No deja de ser curioso cómo alguien que no se cansa de pregonar que quiere retomar la relación con su hija y conocer a sus nietos recién nacidos aprovecha cualquier ocasión que le dan en un medio de comunicación para echar pestes sobre ella, sobre su marido y sobre las decisiones que toman como matrimonio. Es lo que lleva haciendo Thomas Markle con Meghan y el príncipe Harry desde hace ya varios años.

Además, ahora, es aún más flagrante que Thomas está usando su apellido para ganarse la vida: ha montado un canal de YouTube junto a un buen amigo, el fotógrafo Karl Larsen. Le han puesto de nombre Remarkable Friendship y se autodenominan canal de entretenimiento, como un magacín en el que hablar de todo. Eso sí, que las pullas no falten: parte del escueto decorado es una fotografía de Isabel II sobre la Union Jack británica.

En el tercer episodio han hablado de los Oscar (y del incidente entre Will Smith y Chris Rock) y de algo que atañe más de cerca a Thomas: el homenaje al príncipe Felipe, duque de Edimburgo, en el primer aniversario por su muerte. Al cual no asistieron ni su hija ni su yerno pero sí la reina a pesar de su estado de salud.

"No sé tú, pero de veras que yo estoy completamente en shock con lo de que el príncipe Harry no haya hecho acto de presencia", comenzó diciéndole Larsen, guante que rápidamente recoge Thomas, que no desaprovecha una oportunidad para atacar a su hija y a la familia de esta. "Pues sí: que asistieran y homenajearan al príncipe Felipe por toda una vida de servicio al Estado era muy importante para la reina, y al no haberse presentado le han dado un bofetón", opinó Thomas.

Acto seguido añadió que le parecía "imperdonable", así como cree que "muchas personas no se lo perdonarán" nunca, lo cual le parece bien porque "no deberían" excusarles de ningún modo. "Pero quitando eso, fue un gran homenaje y muy merecido para ese hombre", agregó, antes de que Larsen le interrumpiera.

"Bueno, yo odiaría pensar que, tal vez, fue tu hija Meghan la que le dijo a Harry: 'Tú verás si quieres ir al homenaje del hombre que supuestamente te dijo que no te casas con una actriz y que solo salieses con ella y…'. Quizá esa fue la razón. No lo sé", agregó Larsen, que obtuvo como respuesta de Markle: "Yo tampoco sé cuál ha sido la razón, pero no hay excusa. Es una bofetada a la reina y con eso ya es terrible".