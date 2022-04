Si no has visto las anteriores de 'Animales Fantásticos' toma nota antes de ir al estreno más esperado (¡hasta por los 'muggles'!)

Este fin de semana las salas de cine de medio mundo estrenan la tercera entrega de la nueva saga de J. K. Rowling: Animales Fantásticos. Los secretos de Dumbledore, que devolverá a los pottéricos al universo mágico y al Colegio de Magia Hogwarts, entre otros escenarios. Por tener ganas, tienen hasta los muggles (personas no mágicas), pero, ¿qué ocurre si no recuerdas qué pasó con el malvado Grindewald y el bueno de Newt Scamander en las anteriores entregas? Tranquilidad, porque HBO Max tiene disponibles las dos primeras películas de la saga Animales Fantásticos, hasta por si te falta de ver alguna de las dos. Y, ¡atención!, porque el universo mágico en HBO Max no queda ahí: también se estrenará la tercera película en la plataforma streaming.

Pero, no será durante este fin de semana del estreno mundial, sino que Warner Bros la tendrá disponible en HBO Max cuando pasen solo 45 días desde el estreno de este viernes. De las salas de cine a la plataforma streaming, para que puedas hacerte un maratón de la nueva entrega o ponerte al día. Por eso, aprovecha si no eres socio de de la plataforma, porque el estreno de Animales Fantásticos coincide con una de las ofertas para nuevos socios más rompedoras de 2022.

Y es que, la plataforma quiere compensar a sus nuevos suscriptores con un descuento del 35% si optamos por la suscripción anual. Con un pago único de 69,99 euros, podrás disfrutar de los contenidos VOD durante todo el año, en vez de pagar los 107,88 de antes. Si lo haces ahora, es como si pagaras por la plataforma por 8 meses para disfrutarla ¡todo el año! Sin embargo, si prefieres el plan mensual, HBO Max puede ser tuyo por tan solo 9 euros al mes.

Albus Dumbledore más joven que nunca

En esta tercera entrega de Animales Fantásticos el querido profesor (y director en la época de Harry Potter en Hogwarts), Albus Dumbledore, luchará contra el mago oscuro Gellert Grindelwald. A su vez, el actor que retrata la juventud del director, Jude Law, nos desvelará secretos del personaje.

Grindelwald se está moviendo para tomar el control del mundo mágico y acabar con los muggles igual que su sucesor, Voldermort, lo intentó en la saga de Harry Potter. Pero, Newt Scamander, el nuevo protagonista, no se lo pondrá nada fácil. ¡Hasta un muggle luchará contra el villano mágico!

HBO Max ha arrasado en España. 20deCompras

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de HBO Max y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.