Este fin de semana, Mediaset confirmó que Kiko Matamoros concursará en Supervivientes 2022, algo que él lleva un año pidiendo. El tertuliano viajará a Honduras próximamente, por lo que está poniendo sus asuntos en orden y despidiéndose de sus programas.

Este miércoles, ha visitado Sálvame y ha hablado sobre algo que le preocupa bastante, y es cómo vivirá su novia, Marta López Álamo, su concurso. "Eres lo que más voy a echar de menos", ha declarado.

Además, ha teorizado sobre si la emoción del reality podría hacerle pedirle matrimonio cuando ella acuda a visitarle. "Se me ha pasado por la cabeza, pero me parece degradar ese momento, prefiero en la intimidad", ha asegurado.

Sin embargo, en estos momentos en los que está a punto de marcharse de España y dejar atrás a sus amigos y compañeros durante, con suerte, tres meses, tiene a alguien todo el rato en la cabeza: a Mila Ximénez.

"Me estoy acordando mucho de Mila, y sé que cuando esté allí, muchísimo más", ha confesado. Y es que la periodista, fallecida el pasado verano, vivió lo mismo cuando concursó en Supervivientes 2016. "Se va uno con sus cargas, con las de otros, con sus emociones. Se te remueve todo".

"Sé que me va a costar mucho en ese sentido quitármela de la cabeza", ha añadido. "No sé si me va a venir o mal, pero si es así, será porque se merece mi recuerdo y mi cariño".