Kiko Matamoros, tras declarar en el juzgado: "Estoy tranquilo porque tengo la verdad de mi parte"

Kiko Matamoros es uno de los fichajes estrella de Supervivientes 2022, pues la cadena ya ha confirmado que concursará, algo que él ya manifestó desde la pasada edición. Pero, antes de viajar a Honduras, el colaborador ha de poner ciertos asuntos en orden.

En concreto, el tertuliano ha acudido a los Juzgados de Villalba para evitar que una posible citación judicial en el futuro le estropee su estancia en el reality, que espera que dure tres meses.

Matamoros ha declarado este lunes por "el tema de las casas" que lo mantiene en conflicto con Makoke, y ha intentado documentar "quién es el titular real de esas viviendas".

"He justificado que las he pagado, que tengo unos derechos y está documentado", ha asegurado el colaborador, que además ha añadido que no confía en la justicia. "Yo estoy tranquilo y contento, porque tengo la verdad de mi parte".

Ahora le queda esperar al sumario, y luego al juicio, que irá para largo, tal y como él ha declarado. Mientras tanto, vivirá al máximo su experiencia en Supervivientes 2022, reality en el que espera no coincidir con su ex.