La página web de MAXAM, una de las empresas citadas por Zelenski por seguir trabajando con Rusia, inaccesible en Internet

Las páginas web de dos de las tres compañías españolas señaladas por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en el Congreso de los Diputados por trabajar con Rusia, han dejado de estar disponibles en menos de 24 horas desde el discurso.

La página de la antigua Unión Española de Explosivos, ahora MAXAM, no funciona desde la mañana de este miércoles por el 'Error 8', que provoca que la página no conecte con el servidor y, por lo tanto, no se pueda acceder a ella.

Página web de Maxam. Maxam

Desde la empresa indican a 20Minutos que la página "no funciona", pero se han negado a aportar más información sobre este suceso, que puede ser fortuito o provocado. Además, inciden en que todavía "están trabajando en el comunicado" sobre la posición de la empresa y su actividad en Rusia ante las acusaciones de Zelenski.

Por su parte, la web de Sercobe -que agrupa compañías españolas con oficinas y relaciones comerciales con Rusia-, no fue accesible desde la misma tarde del martes, inmediatamente después del discurso del presidente ucraniano, hasta la tarde de este miércoles, con una caída de 24 horas.

El caso Porcelanosa

En cuanto a Porcelanosa, fue la única empresa en lanzar un comunicado y dar una rueda de prensa para aclarar que decidieron "paralizar cualquier actividad económica en Rusia", donde aseguran no tener "una red de distribución propia".

A pesar de esto, y de condenar "enérgicamente la invasión militar de Ucrania", la empresa admitió en el comunicado que sí han tenido una acción comercial en el país, correspondiente al "mínimo de los contratos fijados con los distribuidores multimarca antes de la guerra".

"Realmente lo que está pidiendo Zelenski un poco se está cumpliendo", señalaba José María Segarra, directivo de Porcelanosa. "Otra cosa es que por parte de algunos distribuidores se esté haciendo promoción de productos de Porcelanosa que vendimos meses antes del conflicto, pero ahí no podemos hacer nada", incidía.

La acusación de Zelenski

"Quiero dirigirme a compañías como MAXAM, Porcelanosa y otras compañías que dejen de hacer negocios con Rusia", decía el martes Zelenski. "Europa debe dejar de tener miedo" frente a Putin, recalcaba.

"Hay que anteponer los valores de la democracia", incidía. "Los derechos humanos tienen que estar primero", haciendo referencia a los intereses comerciales de las empresas en Rusia.