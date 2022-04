El culebrón entre Ana María Aldón y Ortega Cano continúa. Muchos aseguran que el matrimonio está roto, mucho antes de que Ana María se posicionara a favor de las palabras de Rocío Carrasco cuando hablaba de Antonio David, pese a que tanto ella como Ortega han repetido por activa y por pasiva que no hay crisis.

"Cuando me inicié de pareja con Ana María, eso era para siempre y es para siempre. Y encima con un niño que es un Ortega clavado a mí de los pies a la cabeza, que no tengo ninguna duda de que sea de otra persona. Estoy posicionado a su lado" dijo Ortega Cano en una intervención en el programa de Viva la Vida.

"Anímicamente voy tirando, sacando fuerzas de flaqueza porque no quiero caerme y no me lo puedo permitir" ha comentado Ana María Aldón a varios medios entre los que se encontraba Sálvame, negando por completo su separación del torero. "En mis planes no está ni separarme ni darnos un tiempo".

"La versión de Rocío Carrasco ha hecho daño, pero queremos seguir adelante. Yo estoy al lado de mi marido", haciendo así un paralelismo con las palabras del torero en el programa de Viva La Vida, aunque ha admitido haberse sentido molesta por la referencia que hizo su marido a su medicación.

"Me molestó lo del tema de la medicación. Yo no tomo nada desde hace 2 años", ha espetado Ana María, que ha luchado contra la depresión y para la que tomaba medicación.