Si algo demostró Carmen Farala en la primera temporada de Drag Race España, además de que tiene tanto talento que consiguió ganar el concurso, es sus habilidades de costura. Los retos en los que tenían que coser eran en los que más se lucía, y una vez fuera del talent dejó patente que su futuro en la moda podía ir más allá.

Uno de sus trajes ha estado bajo el foco de casi toda Europa, pues es la diseñadora del vestido que lució Chanel en el Benidorm Fest. De hecho, los vestidos, en plural, pues la drag queen se implicó tanto que decidió hacer más de un traje.

Así lo ha contado Carmen Farala en Reyes del palique, pódcast de Fizpireta y Uy Albert al que acudió como invitada y donde aprovechó para contar los entresijos de la puesta en escena de SloMo, al menos en cuanto a estilismo se refiere.

"El traje de Chanel negro que se vio no fue el primero, hubo otro antes en el que me equivoqué. Después, cuando lo vi dije que no, y por la noche empecé a hacer otro", aseguró la drag. "Ella vino, se lo probó, hubo unos ajustes, y luego empecé a poner la pedrería".

"El exprés fue el último, el gris", comentó. Y es que la artista lució el traje negro en la semifinal, y uno gris en la final en la que acabó proclamándose ganadora. Sin embargo, esta decisión de cambiar la vestimenta fue suya.

Traje negro y gris que Chanel lució en la semifinal y final, respectivamente, del Benidorm Fest. RTVE

"Es muy fuerte, soy así. Me lo tomé tan en serio que me impliqué como si fuese algo realmente mío. Si yo hubiese estado así, hubiera llevado un cambio de vestuario", confesó. "Pero es verdad que nadie del equipo cayó en que igual hubiera estado bien tener un plan B por si pasaba a la final, que era algo evidente".

"Después de la semifinal, en Instagram empezaron a llegar felicitaciones. Y un usuario me dijo: 'Oye, ¿y en la final va a llevar el mismo traje?'. Me dio un vuelco la cabeza", relató. "Pensé que no podía llevar el mismo vestido, porque, con que solamente una persona esperase que iba a llevar un cambio, había que dárselo".