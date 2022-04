Ariel Rec se sincera sobre su expulsión de 'Drag Race España': "Nadie tiene la culpa, mis inseguridades me jugaron una mala pasada"

Este domingo, Drag Race España hizo historia con la entrega número dos de su segunda temporada, que se convirtió en la mejor valorada de toda la historia internacional del programa. Y no fue para menos, pues el talent y la pasarela que organizaron dejó a jurado y espectadores con la boca abierta.

Sin embargo, como la mecánica del concurso dicta, una reina tuvo que marcharse y, tras el lip sync entre Samantha Ballentines y Ariel Rec, finalmente fue esa última la expulsada.

La drag partía como una de las favoritas, pues su fama la avalaba. Conocido también como Rubén Errebeene, este es un conocido youtuber, fotógrafo y cantante, y tiene años de historia como creador de contenido. Aun así, tras interpretar su tema original, Tarántula, tuvo que decir adiós.

Esto provocó ciertas críticas e incredulidad entre los fans, pero la artista acudió este martes a Twitter para aclarar qué fue lo que pasó durante su actuación.

Ariel Rec hizo un remix de su canción para interpretarlo en directo en la pasarela, y su idea inicial era mezclar la música con su talento con la pintura, realizando un cuadro en directo. "He aquí el motivo de mi ansiedad: no fue posible llevar a cabo mi idea principal y se cambió por coreografía. Yo me defiendo, pero no soy bailarín", explicó.

"Saber que tenía que enfrentarme a una coreografía me llenó de inseguridad y, por consiguiente, [me provocó] una noche en vela con ataques de ansiedad", aseguró. "Esa fue la razón de mi estado de ánimo ese día, nadie tiene la culpa. Mis miedos y mis inseguridades me jugaron una mala pasada".

"Aunque me aprendiera la coreo el día anterior en 15 minutos, sorprendentemente la saqué. ¡Con las manos dormidas, con mi sangre hirviendo, pero la saqué! Me sentí una estrella de los MTV y eso es con lo que me quedo", defendió Ariel Rec. "Por eso la frase de 'La mente a veces nos juega malas pasadas'".

"¿Qué aprendí de todo esto? ¡Que en el Gran Hotel de las Reinas quiero bailar y mucho! ¡Quiero dar clases!", confesó. "Quiero quitarme todas esas barreras y superar eso que me hundió ese día, porque aquí hemos venido a superarnos. ¡Y yo lo pienso hacer! ¡Esto es solo el comienzo de una nueva etapa! ¡Os amo!".