'Drag Race España' levanta pasiones con un espectacular 'show' de talentos y unos increíbles y terroríficos 'looks'

Si el estreno de la segunda temporada de Drag Race España tuvo excelentes valoraciones, el segundo episodio ha puesto el listón por las nubes, especialmente por el nivel de todas las participantes en el concurso de talentos que hizo las veces de reto principal.

Pero antes de eso, el programa arrancó con el emblemático reading challenge, donde las drags deben criticar con ingenio y simpatía a sus compañeras.

Los cuchillos volaron y hubo varios momentazos, especialmente cuando Supremme Deluxe respondió con inquina al torpe ataque de Jota Carajota y cuando Sharonne hizo lo propio a varios comentarios dirigidos a ella. Se coronó con su respuesta a Ariel Rec, y de hecho se alzo con la victoria del minirreto.

La biblioteca queda oficialmente cerrada. 👓

Para ser el segundo programa, parece que nuestras reinas se tenían ganas. 😏 ¿Cuál ha sido tu reading favorito?



El show llegó, literalmente, con el reto. cada una de las drags podía lucir el talento que quisiese. Eran once y, aunque hubo mejores y peores, ninguna falló, dejando el espectáculo muy por encima de la mayoría de talent shows vistos en RuPaul's Drag Race All Stars.

Sethlas demostró el estilo canario con un número que mezclaba baile y cambios de look, Marina lució su estilo para el tango, Venedita Von Dash se decantó por un número cabaretero, Estrella Extravaganza recurrió al humor, Diamante Merybrown puso a todo el mundo a cantar y a dar palmas....

La pasarela no bajó el nivel y dejó looks tan impresionantes como el insectoide de Onyx, las hirientes rosas de Juriji o el hombre del saco de Diamante. Aunque la que finalmente se hizo con la victoria fue Sharonne, que dejó a todos boquiabiertos, por un lado con su prodigiosa voz, que deslumbró en dos registros, como una cantante de los años 50 y como Louis Armstrong, representado con una marioneta, y por otro con su look de horripilante muñeca vudú.

En la parte baja quedaron Samantha Ballentines, que realizó un espectáculo mudo de humor y desfiló como una mujer que se había quitado la cara (aunque con un vestuario poco elaborado), y Ariel Rec, que realizó un número musical usando una de sus canciones y se transformó en la pasarela en una personificación de los terrores nocturnos, una idea que era difícilmente observable sin una explicación detallada.

Ellas dos se enfrentaron en el lip sync de la canción de Sonia y Selena Yo quiero bailar. Fue lo peor de todo el episodio, con Ariel bastante plana y Samantha desatada una vez más, quitándose la peluca y destrozando su escaso vestuario en un intento desesperado por hacer reír y a menudo ignorando completamente la letra.

A pesar del caos, fue Samantha la ganadora y Ariel Rec tuvo que abandonar Drag Race España. Este ha sido, con diferencia, el punto más polémico del capítulo, ya que, aunque Ariel no destacó especialmente, muchos creen que el estilo descontrolado de Ballentines por segunda semana consecutiva no merecía la salvación.

Aun así, el episodio ha tenido una acogida estupenda y una valoración fabulosa entre el público nacional e internacional.

9,9!!! El episodio mejor valorado de la historia de DR de ningún país. Enhorabuena a las chicas y gracias a la producción por hacer un programa así. @DragRaceEs #DragRaceES pic.twitter.com/uNb5lIWn7B — Marta Mamma #TeamOCAÑA (@LaMartaMamma) April 4, 2022

Y la semana que viene, según ha dejado ver el adelanto, se estrena... El diario de Putricia.