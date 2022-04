Carlos Lozano se estrena como colaborador en 'Sálvame'

Carlos Lozano puede gustar más o menos, pero algo es cierto: es historia de nuestra televisión. Durante varios años, fue uno de los presentadores más reconocidos por el público, sobre todo gracias a su labor como conductor de las primeras ediciones de Operación Triunfo. Su nombre siempre estará ligado a ese programa, qué duda cabe.

Pero el tiempo pasa para todos, y Carlos Lozano fue dejando hueco a una nueva generación de presentadores. Quizá su estilo fue quedando caduco y no supo reciclarse, ya que nunca se quiso ver relegado a un mero colaborador. Participó en Gran Hermano VIP y eso provocó que volviera a la primera línea. Y, en el último Viernes Deluxe, el presentador habló sobre su situación actual.

"No soy un juguete roto" dijo, contundente, ante las preguntas de los colaboradores del programa. "Nos hacemos mayores. Llevo 37 años y es normal que vengan nuevas generaciones. pero no voy a aguantar que se diga que la televisión que yo hacía era una porquería. He hecho audiencias que ahora no se hacen y grandes formatos, como OT".

Y quizá a raíz de su participación en Viernes Deluxe, Sálvame Limón ha sorprendido a su audiencia presentándole como colaborador, junto a Jorge Javier Vázquez y Adela González. En este nuevo formato, la pareja de presentadores comparte mesa con diferentes colaboradores. En su primera semana ya han pasado por plató gente como Rosa Villacastín o Carlos Ferrando.

Al parecer, el último fichaje sería el de Carlos Lozano, aunque no se ha confirmado aún si el otrora presentador seguirá acudiendo a Sálvame Limón todas las semanas, o solo ha sido una aparición puntual.