Jesulín de Ubrique asusta a sus compañeros al convulsionar en su prueba más dura de 'El Desafío'

Jesulín de Ubrique se ha enfrentado este viernes a la prueba de apnea de El Desafío, una de las más complicadas del concurso por tener que aguantar bajo el agua durante decenas de segundos, incluso minutos.

Pese a su sufrimiento durante la prueba, llegando incluso a convulsionar y asustar a sus compañeros, no consiguió a ganar el programa de este viernes, sino que fue Omar Montes quien se alzó con la victoria.

"Tenemos un entrenador para que nos enseñe a entrar en ese estado de relajación... Hay que intentar pelear. Hay un momento en que estás tan lleno de aire que crees que vas a durar, pero se coge un pellizco en la barriga y es difícil", ha declarado.

Sin embargo, lo que sí consiguió fue obtener su récord personal después de muchos entrenamientos al lograr aguantar bajo el agua tres minutos y ocho segundos.

"Para mí llegar a tres minutos ya me costaba. He intentado evadirme, concentrarme en lo que fuera, luchar, pelear y hasta dónde he podido. Para mí mi máximo respeto para todos", ha revelado, emocionado.

Sus compañeros y su entrenador, después de mostrar su preocupación por las convulsiones del torero durante la prueba, también le han dedicado unas bonitas palabras de reconocimiento por el esfuerzo y lo que ha logrado.