Raquel Sánchez Silva tiene un brutal enfrentamiento en directo con Santiago Segura en 'El Desafío'

Raquel Sánchez Silva ha protagonizado este viernes un gran enfrentamiento contra Santiago Segura, uno de los miembros del jurado de El Desafío, por un comentario que este había realizado.

Durante la actuación de la presentadora en la que interpretó Lo que el viento se llevó, se ha podido escuchar como el cómico decía: "Me está subiendo el vergüenzanómetro, lo tengo a tope".

Al terminar, Raquel Sánchez Silva no ha dudado en ir directamente a la mesa del jurado a reprocharle sus palabras. "¿Vergüenza ajena? ¿Estás de coña? Eso no se hace, ¡eso no se hace!", le gritó.

Mientras tanto, Santiago Segura continuaba bromeando por lo que había sucedido en el escenario. "Cuando tenías la zanahoria ahí arriba pensé que ibas a clavármela. ¿Esto es Psicosis?", dijo.

"¿Tú sabes lo que es estar ahí intentando llorar, estás concentrada y oír "la vergüenza está subiendo"? De corazón, Santiago, ahora sí que tengo ganas de llorar por haber oído eso", la ha reprochado.

"¡Pues llora!", le respondió. La concursante de El Desafío, pese a que en un principio se tomó la situación a broma, no aguantó más la presión y terminó llorando. "Lo he pasado fatal y lo que no quería era hacer el ridículo y dar vergüenza", expresó.

Cuando ya estaba más tranquila, consiguió manifestarle lo que para ella habían supuesto sus palabras. "Me ha dolido tanto porque venía de alguien a quien admiro que eres tú. Me hacía ilusión hacerlo bien para que te gustara", confesó.

Fue entonces cuando el director, en vista de que verdaderamente estaba afectada, quiso dedicarle unas bonitas palabras que le tranquilizaron. "Te veo un gran futuro como actriz. Lo que has hecho es difícil, no solo por interpretación sino a nivel nemotécnico, tener tantas escenas en la cabeza. Al principio pensaba que era broma, pero luego he visto que tienes ese miedo psicótico", declaró.