Dani Martín da dos consejos a Vladimir Putin que le "vendrán bien"

Dani Martín se ha mostrado más sincero que nunca en la publicación que ha hecho este viernes en sus redes sociales, hablando de su vida, de sus pensamientos y de la actualidad.

Confesaba que le parecía "agotador" los bucles en los que a veces la propia vida te hace entrar, como las exigencias laborales o el tener un estado físico siempre perfecto.

"Hay que crear contenido; hay que estar atento a las redes; hay que sacar singles todo el rato que, si no, la gente se olvida. Hay que hacerse fotos nuevas, hay que hacer muchas entrevistas para promocionarse, hay que hacer muchos duetos en los discos. Hay que tener muchos seguidores, hay que hacer una campaña de marketing, hay que mostrar felicidad, hay que estar perfecto físicamente, hay que sonreír siempre, hay que estar en la onda que se lleve, hay que sonar actual. Hay que enseñar tu día a día, hay que tener una pareja y enseñarle al mundo la felicidad que compartes y, acto seguido, no volver a hablar en toda la cena porque hay que estar con el teléfono. Hay, hay, hay... ay, qué agotador", expresó.

Pese a todo ello, ha querido mostrarse tal y como es y confesar que no cumple todas estas exigencias. "He cogido cinco kilos comiendo patatas fritas y 3/7 dándome el permiso de disfrutar en este rato de vacaciones: dos tallas de pantalón he subido. No he estado atento a las redes sociales, no me apetece hacerme fotos ni sacar una canción nueva", declara.

"Tengo medio disco nuevo grabado y no tiene pinta de tener duetos, suena más a Daniel y al Canto que nunca, pero creo que no suena actual. Las letras son súper personales. Me apetece salir de gira, pero no me apetece cantar más de dos días seguidos", reconoce.

Su vida personal y profesional no son los únicos temas que ha abordado en esta publicación, sino que también se ha posicionado sobre la actualidad en temas como la guerra de Ucrania o la polémica de Will Smith en los Oscars, entre otros. "No me gusta Putin ni los debates con gente que sabe de Covid, volcanes, guerras, huelgas y temporales (...). No me cae bien Will Smith desde el otro día", señala.

Para concluir su reflexión tan profunda, ha querido mandarle un mensaje al presidente de Rusia: "Putin ponte vídeos de gatitos y mastúrbate más, te vendrá bien, o pide que te abracen. No me gusta la gente que habla mal de los demás. De Putin, sí".