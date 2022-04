Cristina Porta estrena canal en Mtmad con una encerrona a Luca Onestini y presentándose en su hotel

La periodista Cristina Porta y el italiano Luca Onestini, hermano del televisivo Gianmarco, iniciaron en Secret Story una historia de amor que se rompió poco después de salir de la casa.

Sin embargo, la joven consideró que Luca no le había dado las suficientes explicaciones, por lo que decidió pedírselas a la cara, tal y como ella a adelantado en un avance del que será su nuevo canal en Mtmad, llamado Ingobernable.

"Quiero hacer cosas diferentes, retos, deportes, estilo de vida", decía Porta sobre lo que se podrá ver en su canal y dejaba clara una cosa: "no me voy a poner delante de una cámara para rajar de nadie, mi vida es suficientemente interesante como para tener que opinar de otras personas".

Sin embargo, la propia Cristina Porta anunciaba que el primer vídeo de su canal, que se estrenará el lunes 4 de abril, girará en torno a su expareja, Luca, al que fue a visitar sin avisar a Bolonia.

"Todos sabéis que no estoy con la persona con la que salí de la casa. En una historia de amor como la que hemos tenido las cosas se hablan mirándonos a los ojos", decía la periodista.

"El lunes pasado me planté en Bolonia, no lo sabía nadie", explica. "Me planté en el hotel donde estaba, le mandé la ubicación y estaba en línea", avanza sobre ese encuentro, del que hablará en su vídeo.