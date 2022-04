James Rhodes explica por qué no responde a todos los mensajes de odio en las redes: "La gente no tiene límites"

James Rhodes confesó este jueves en Encuentros inesperados, el programa de La Sexta, la cantidad de mensajes de odio que recibe en sus redes sociales. Recalcó el hecho de que escribir sobre España siempre le conlleva a recibir una lluvia de críticas: "Cada vez que hablo bien de España recibo una lluvia de críticas".

Mamen Mendizabal puso sobre la mesa un tuit del británico en el que dijo lo siguiente: "Mudarme a España ha ayudado a reducir mi vida a una hermosa mezcla de amor, música, amigos, creatividad, buena comida y castellano. Y superada la incomodidad temporal, pero necesaria de la participación política, puedo decir sinceramente que nunca he sido más feliz".

"Parece que nos jode que te guste España", le comentó la presentadora. Rhodes respondió que, para él, "España, después de Londres, es como un Disneyland" y que la última vez que vio a su psiquiatra le contó que se mudó a España porque aquí estaba todo bien. "Cada vez que hablo bien de este país, hay una lluvia de gente criticando: 'Pero qué estás fumando', 'Somos un país de mierda'...", aseguró.

Además, el pianista confesó que, cuando entra al trapo en las redes sociales, es debido a que pierde los papeles porque se meten con él por los abusos sexuales que sufrió de pequeño y afirmó que por ahí no pasa.

"Yo fui violado por mi profesor de gimnasia durante años y cuando hay gente que busca una imagen, por ejemplo, de un profe de gimnasia, lo sube a Twitter mencionándome y diciéndome que le haga una mamada, me toca algo tan profundo...", se quejó. "Si no estás de acuerdo en algo conmigo, dime, pero con eso no [...] No hay límites".

Ante esto, a pesar de sus diferencias, Toni Cantó le mostró su apoyo, ya que él también recibe mensajes de odio por las redes, en especial, relacionados con su hija fallecida.