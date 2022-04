Largas colas y fallos con los descuentos en el primer día de rebaja de la gasolina: "Las gasolineras han subido los precios"

"Podía haber repostado ayer, pero lo he dejado para hoy". Es la frase más repetida este viernes en las gasolineras españolas, que han registrado largas colas durante las primeras horas de la mañana para repostar en el primer día en que deben aplicar descuentos de, al menos, 20 céntimos por litro a todos sus clientes. La mayoría de conductores han podido beneficiarse con normalidad de la rebaja y solo aquellos que han acudido a estaciones Repsol han tenido problemas en sus descuentos debido a un fallo informático.

"El coche estaba a punto pero he preferido esperar un días más", confiesa Loli antes de echar gasolina en una estación de Cepsa. "Antes llenaba el depósito con 40 euros y ahora me cuesta mucho más", se queja antes de atizar al Gobierno de coalición por su gestión en la crisis energética: "Lo tenía que haber hecho antes. Cuando lo ha querido hacer las gasolineras han subido los precios y no sabemos si lo estamos pagando igual".

Con más cara de satisfacción sale de pagar el repostaje Mihail. Tiene una empresa de construcción y reformas y cuatro vehículos que alimentar al menos dos veces a la semana. Desvela que con la subida de los carburantes "estaba pagando casi el doble" por sus desplazamientos. Este viernes se ha ahorrado algo más de 24 euros.

Para Manuel también ha supuesto un pequeño respiro la rebaja, ya que conduce un coche de gama alta -Volvo XC90- que consume bastante combustibles. "Con este tipo de coche hace una semana eran 140 euros y ahora lo he llenado con 85. Hay muchísima diferencia. Pero ya veremos cuánto tiempo dura", afirma.

"Hay que fijarse bien en el ticket"

Susana, estudiante universitaria, asegura que el descuento le vendrá muy bien a su economía porque "lo que antes eran 30-40 euros" ahora "es un gasto muy grande que no nos podemos permitir". "Ahora lo que hay que hacer es fijarse bien en el ticket", añade.

Y no le falta razón porque los conductores que han repostado esta mañana en las estaciones de Repsol -tiene 3.300 en toda España- han tenido problemas para beneficiarse de los descuentos debido a un fallo en el sistema informático de la petrolera, como han denunciado muchos en las redes sociales.

"Parado sin poder trabajar desde las ocho de la mañana. El coche de empresa en reserva y solo puedo pagar en @Repsol con con la tarjeta Solred de empresa, pero el sistema informático no la acepta por el descuento de los veinte céntimos", escribe Luis en Twitter.

La rebaja de 20 céntimos -15 aporta el Gobierno y cinco las petroleras-, vigente hasta el próximo 30 de junio, forma parte de un plan aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Ucrania, que desde su inicio el pasado 24 de febrero ha disparado en España un 25% el precio del gasóleo mientras que la gasolina se ha encarecido cerca de un 14%.