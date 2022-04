Toni Cantó: "Recibir odio me radicalizó hacia la derecha, me considero moralmente superior a alguien de Bildu"

El odio en las redes sociales vertebró la última entrega de Encuentros inesperados, formato presentado por Mamen Mendizábal que emite La Sexta los jueves. El político y actor Toni Cantó fue el primer invitado en llegar a la casa de la grabación, y explicó que tenía muchas ganas de hablar de ese tipo de odio como padre.

Prefirió esa perspectiva a la de odiado u odiador, aunque reconoció que se había endurecido y había aprendido a hacer de tripas corazón para que no le afectaran las críticas. Además, dijo que ver cómo se gestionaban tanto el odio como la violencia en la izquierda política le había llevado a radicalizarse hacia la derecha.

El político, que es acusado habitualmente de "chaquetero" por sus cambios de partido, dijo que sus ideas eran las mismas de siempre y que le parecía "acojonante" que siguiera habiendo comunistas. En esa línea, dijo: "En ciertas cosas hay clases y que hay gente que somos moralmente superiores a otros. Me siento moralmente superior a un tío de Bildu".

También contó lo mal que le pasó en el programa La máquina de la verdad. "Lo abrió una persona, al que no le puedo decir periodista, diciendo 'Aquí tenemos que hablar de que Toni Cantó tiene un huerto en su casa porque le gusta meterse los pepinos por...'".

Además, el político señaló que, al denegar la visita al estudio, llamaron a su madre por teléfono. "Me acuerdo de que vi ese programa y, por la ventana, me fijé en todas las luces de Madrid y pensé 'Dios mío, en estos momentos todo el mundo está viendo esto', aunque evidentemente no era así", confesó.