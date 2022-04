Comprar al mejor precio es de obligado cumplimiento cuando lo hacemos vía internet. Ahora, gracias al bum de los ecommerces, comparar las prestaciones y las ofertas de nuestros productos favoritos se logra a golpe de clic; ¡no hay excusas para no ahorrar! Sin embargo, para hacerlo, hay que invertir un tiempo y una paciencia de los que no siempre gozamos: las posibilidades que nos ofrecen son tantas que, a menudo, no sabemos ni por dónde empezar a buscar. Un esfuerzo en ocasiones superlativo que podemos evitar cuando se trata de darnos un capricho, pero del que no podemos huir si son productos que necesitamos. Ya sea por estar entre los básicos que nunca deben faltar en casa o porque es la sustitución es la única forma de seguir adelante con nuestras rutinas.

Por eso, desde 20deCompras queremos ayudarte, destacando algunos de los chollos que no hay que dejar pasar si queremos comprar al mejor precio. Tanto por la rebaja a la que han sido sometidos siendo de un tique medio o alto como por el precio final al que podemos conseguirlos gracias a las promociones con las que los ecommerces nos tientan cada semana. Eso sí, quien avisa, no es traidor: si al acabar de leer esta noticia no has podido evitar meter uno o más productos al carrito, ¡no nos culpes! Ya te avisamos que enamorarse a golpe de scroll es muy fácil con la selección que hay bajo estas líneas. Preparados, listos... ¡que comiencen los chollos de la semana!

Diez ofertas para ahorrar

Toallitas de Dodot... a tres céntimos la unidad. Si este básico de higiene infantil no puede faltar en tu hogar, ¡hoy es un buen día para adquirirlo! Amazon ha rebajado el ‘pack’ de 810 toallitas (distribuidas en 15 paquetes) para que por 25 euros siempre tengas a mano.

Las toallitas rebajadas de Dodot. Amazon

Tu ropa interior favorita, ¡a mitad de precio! Sí, Women’Secret ha vuelto a rebajar gran parte de su catálogo al 50% para que sus usuarios más fieles puedan conseguir sus favoritos al mejor precio. Braguitas, sujetadores, moda para estar por casa... aunque nuestro favorito este sujetador de puntilla en tonos ocre... ¡al 52%!

Por solo 13 euros te llevas este modelo lencero. Women'Secret

Atento: hay Asus Week en El Corte Inglés. Hasta el próximo 3 de abril, el ecommerce celebra una semana muy especial para los más techies: algunos de los portátiles de Asus están sujetos a descuentos de hasta 250 euros. Eso sí, desde 20de Compras nos quedamos con uno de sus Chromebooks, porque, aunque solo ahorras 100, ¡te lo llevas por menos de 300 euros!

Es ideal para teletrabajar desde cualquier lado. El Corte Inglés

Segunda unidad de Dove, al 50% en Primor. Para cuidar de nuestra piel, lo mejor es apostar por productos que garanticen su bienestar, como los de Dove, que ahora está de promoción en Primor: consigue la segunda unidad al 50%. Así, por ejemplo, podemos conseguir dos unidades del gel nutritivo de ducha por 4,35 euros.

El gel nunca sobra en casa. Primor

Hogwarts, en 3D y por 35 euros. Si ya no sabes cómo hacer tiempo antes del nuevo gran estreno de la saga mágica, la última entrega de Animales Fantásticos, atento: la maqueta de Hogwarts vuelve a estar de oferta esta semana. Eso sí, antes de escogerlo ten en cuenta que este modelo requiere de unas 4 horas de montaje, sin necesidad de herramientas.

El puzle 3D de Hogwarts, el colegio de magia más famoso de la literatura. Amazon

Conjunto de jardín, por menos de 150 euros. Ahora que la primavera ya está en nuestras vidas, toca poner la terraza a punto para disfrutar del aire libre. En el ‘outlet’ de Leroy Merlin podemos hacerlo a buen precio. ¿Qué te parece este conjunto de muebles de jardín por menos de 150 euros? Incluye dos sillas, un banco y una mesa.

Ideal para jardines o terrazas grandes. Leroy Merlin

Atornillador eléctrico, por menos de 20 euros. Aunque no seamos manitas, es aconsejable contar con unas herramientas básicas en casa, como este atornillador eléctrico por menos de 20 euros. Incluye 11 accesorios, luz led y se carga mediante puerto USB.

Incluye 11 accesorios para adaptarse a nuestras necesidades. Amazon

Cupón descuento en Freshly Cosmetics. Si eres fan de esta marca de cosmética natural, ahora puedes conseguir un 20% de descuento al introducir el cupón FRESHLYFAN en el carrito. Es una buena oportunidad de probar su aceite corporal para lucir una piel radiante por poco más de 20 euros.

Nosotros lo aprovecharíamos para conseguir su 'body oil' más famoso. Freshly Cosmetics

Menos de 100 euros para conseguir esta freidora sin aceite. Con 5,5 litros de capacidad, esta freidora sin aceite es uno de los grandes modelos de Cecotec. Cuenta con ocho modos preconfigurados y permite regular la temperatura desde 80 hasta 200 grados. El cestillo y la rejilla son aptos para lavavajillas... ¡y te ahorras 40 euros en su compra!

Cecofry Advance 500 Black. Cecotec

Cojín de masaje cervical, por menos de 40 euros. Con ocho bolas de masaje y función de amasado térmico, este cojín es la excusa perfecta para mimarnos a diario. Su pequeño tamaño nos permite emplearlo para el cuello, las lumbares, el brazo...

Un capricho al que no renunciar. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.